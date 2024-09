Ustalono przebieg trasy nowej linii elektroenergetycznej łączącej stacje Gdańsk Błonia i Olsztyn Mątki

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały we wtorek o zakończeniu prac nad ustaleniem przebiegu trasy nowej linii elektroenergetycznej 400 kV, łączącej stacje: Gdańsk Błonia i Olsztyn Mątki.

„Prawie 139-kilometrowa linia będzie przebiegać przez 15 gmin na terenie województw: pomorskiego (51,36 km) i warmińsko-mazurskiego (87,30 km)” – poinformował operator systemu elektroenergetycznego.

Jak wyjaśniono, prace nad zaprojektowaniem trasy linii rozpoczęły się w 2020 roku. „W tym czasie przedstawiciele PSE zorganizowali ponad 60 spotkań w gminach, samorządach i jednostkach Lasów Państwowych, przez których teren linia przechodzi. Efektem ponad 20 dyżurów informacyjno-konsultacyjnych z właścicielami działek i z mieszkańcami są korekty i zmiany na łącznie ponad 40 km trasy linii, m.in. w gminach: Pasłęk, Rychliki, Markusy, Świątki, Jonkowo” – tłumaczy spółka.

PSE zwróciły uwagę, że w trakcie dyżurów informacyjno-konsultacyjnych, w rozmowach bezpośrednich oraz za pomocą elektronicznych środków komunikacji, przyjęto łącznie kilkaset uwag do pierwotnej koncepcji przebiegu linii.

„Wiele uwag dotyczyło lokalizacji słupów. Jeśli ukształtowanie terenu, względy techniczne i bezpieczeństwo pracy linii na to pozwalały, to zostały one uwzględnione. Nie zostały natomiast uwzględnione uwagi, które nie były uzasadnione społecznie, były niemożliwe do zrealizowania technicznie lub wzajemnie się wykluczały” - podkreślono.

„Podczas konsultacji społecznych udało się wypracować trasę linii przebiegającą w większości przez grunty rolne, użytki zielone i lasy oraz możliwie maksymalnie oddaloną od zabudowań mieszkalnych” – dodano.

PSE zaznaczyły, że inwestycja jest realizowana w oparciu o Ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

„Jeszcze w 2024 r. będzie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji. Równolegle będzie przygotowywany przetarg, który wyłoni wykonawcę przedsięwzięcia” – podano w informacji.

Spółka podkreśla, że budowa dwutorowej linii ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia pewności zasilania województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz wyprowadzenia energii z pierwszych polskich morskich farm wiatrowych.

„Planowana inwestycja będzie ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, poprawi bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej w całym regionie i stworzy nowe możliwości inwestycyjne” – informują PSE.

Zakończenie inwestycji planowane jest na I kwartał 2029 roku.

PAP/ag