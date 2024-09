Amerykanin W 10 minut zjadł 83 hot dogi. Ile kebabów zjadłby mieszkaniec warmińsko-mazurskiego?

Amerykanin Joey Chestnut wygrał w poniedziałek zawody w jedzeniu hot dogów na czas. Pokonał Japończyka Takeru Kobayashiego. Zjadając 83 hot dogi w ciągu 10 minut, Chestnut ustanowił nowy rekord świata. W nagrodę otrzymał 100 tys. dolarów.

Konkurs był transmitowany był na kanale Netflix. Obydwaj znani od lat uczestnicy popularnych w USA zawodów w jedzeniu hot dogów na czas zmierzyli się w bezpośrednim pojedynku po raz pierwszy od 15 lat.

40-letni Chestnut poprawił swój poprzedni rekord wynoszący 76 bułek z parówką. Pokonał 46-letniego Kobayashiego, który w ciągu regulaminowych 10 minut zdołał zjeść "tylko" 66 hot dogów. Amerykanin waży ponad 100 kg, zaś Japończyk - 71.

– Przez wszystkie lata uczestnictwa w konkursach w jedzeniu na czas, Kobayashi wyróżniał się jako mój największy rywal. Konkurowanie z nim zmusiło mnie do ciągłego bycia lepszym. Wiem, że fani długo czekali na kolejną odsłonę naszej rywalizacji – powiedział Chestnut cytowany przez magazyn "Rolling Stone".

W Polsce gdyby ktoś chciał zorganizować takie zawody to zapewne byłby to bigos albo schabowy. Jeżeli jednak bralibyśmy pod uwagę popularność potraw sprzedawanych w lokalach to powinnny to byc zawody w jedzeniu kebaba.

oprc. ih, (PAP)