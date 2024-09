Indykpol AZS Olsztyn zwycięzcą Copernicus Volley Cup

W sobotnim (31 sierpnia) finale drużyna Indykpol AZS Olsztyn z Warmii i Mazur zmierzyła się z Cuprum Stilon Gorzów w emocjonującym starciu, które przyniosło wiele zwrotów akcji. Warto przypomnieć, że zespół z Olsztyna dzień wcześniej pewnie pokonał CUK Anioły Toruń wynikiem 3:0, natomiast ekipa z Gorzowa po zaciętej, pięciosetowej walce zwyciężyła nad pierwszoligowym zespołem Astry Nowa Sól.

Finałowe spotkanie rozpoczęło się zaciętym pojedynkiem obu drużyn. Indykpol AZS wyszedł na parkiet w składzie: Eemi Tervaportti, Nicolas Szerszeń, Moritz Karlitzek, Szymon Jakubiszak, Paweł Cieślik, Jan Hadrava oraz libero Kuba Hawryluk. Od samego początku obie drużyny wymieniały się mocnymi atakami, a po udanym bloku Cieślika, zespół z Olsztyna wysunął się na prowadzenie 16:14. Jednak przewaga ta nie utrzymała się długo – Cuprum Stilon zdołał odrobić straty i przechylić szalę na swoją korzyść, wygrywając pierwszego seta 25:23.

Drugi set okazał się pokazem dominacji zespołu z Gorzowa. Podopieczni trenera Andrzeja Kowala górowali nad przeciwnikami w każdym aspekcie gry, co zaowocowało ich pewnym zwycięstwem 25:15. W trzeciej partii Indykpol AZS wrócił do gry, prezentując formę zbliżoną do tej, którą kibice oglądali podczas piątkowego półfinału. Po błędzie przeciwników, olsztynianie prowadzili 11:7. Pomimo starań ekipy z Gorzowa o odrobienie strat, drużyna z Olsztyna utrzymała przewagę i zakończyła seta wynikiem 25:23.

Czwarty set rozpoczął się od mocnego uderzenia olsztyńskiego zespołu, który dzięki asowi serwisowemu Hadravy objął prowadzenie 5:1. Kolejne akcje również padły łupem siatkarzy Indykpolu AZS, którzy do skutecznej zagrywki dołożyli również znakomity blok, zwiększając przewagę do 16:9. Ostatecznie czwarty set zakończył się ich pewnym zwycięstwem 25:14.

Decydująca, piąta partia należała już zdecydowanie do drużyny z Olsztyna. Indykpol AZS pokazał pełnię swoich możliwości, zwyciężając 15:8 i przypieczętowując triumf w finale.

MVP meczu wybrany został Nicolas Szerszeń, natomiast statuetkę dla najlepszego gracza turnieju otrzymał Manuel Armoa.

To już piąte zwycięstwo w przedsezonowym okresie przygotowawczym w wykonaniu "Akademików", kiedy to najpierw dwukrotnie pokonali Trefl Gdańsk, odnieśli zwycięstwo ze Ślepskiem Malow Suwałki oraz zwyciężyli nad CUK Aniołami Toruń w półfinale Copernicus Volley Cup.

W nadchodzących spotkaniach sparingowych, drużyna Indykpol AZS Olsztyn zmierzy się dwukrotnie z ekipą Ślepsk Malow Suwałki. Pierwszy mecz odbędzie się w piątek o godzinie 17:00, a kolejne starcie zaplanowano na sobotę, na godzinę 11:00. Te spotkania będą doskonałą okazją do dalszego szlifowania formy przed nadchodzącymi rozgrywkami.

Indykpol AZS Olsztyn 3:2 Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski (23:25, 14:25, 25:23, 25:14, 15:18)

Źródło: indykpolazs.pl

sj