Patryk Chojnowski i Piotr Grudzień ze złotymi medalami olimpijskimi!

Tenisiści stołowi Patryk Chojnowski i Piotr Grudzień zdobyli złoty medal igrzysk paralimpijskich w Paryżu w deblu w kategorii MD18. To szósty krążek polskiej ekipy w tej imprezie, a trzeci z najcenniejszego kruszcu.

W finale Polacy pokonali chińską parę Chaodong Liu i Yiqing Zhao 3:0 (13:11, 11:8, 11:7).

Droga polskich sportowców do finału była pełna wyzwań, ale ich determinacja i umiejętności sprawiły, że ostateczny triumf stał się rzeczywistością. Choć w poprzednich rundach zdarzało im się tracić sety, ich awans do decydującej rozgrywki nigdy nie był poważnie zagrożony. Już na samym początku turnieju Polacy pokonali szwedzki duet Emil Andersson i Daniel Gustafsson, zwyciężając 3:1. Podobny wynik uzyskali w starciu z chińską parą Hao Lian i Shuai Zhao, co zagwarantowało im miejsce w walce o złoty medal.

Niedzielny finał okazał się jednak zupełnie inną historią. Tym razem Polacy, Paweł Chojnowski i Piotr Grudzień, nie oddali rywalom ani jednego seta, chociaż naprzeciwko stanęli Chińczycy, którzy są uważani za jednych z najlepszych na świecie w tenisie stołowym. W finale, rozgrywanym w klasie MD18, Chaodong Liu i Yiqing Zhao, mimo że walczyli zaciekle, nie byli w stanie sprostać sile polskiego duetu. Pierwszy set był najbardziej wyrównany, kończąc się wynikiem 13:11 dla Polaków, którzy zachowali zimną krew w decydujących momentach. W kolejnych setach Chojnowski i Grudzień nie dali już Chińczykom większych szans, wygrywając 11:8 i 11:7.

Ostateczna piłka meczowa została szybko wykorzystana przez Polaków, co pozwoliło im cieszyć się z tytułu mistrzów paraolimpijskich w deblu. Radość była tym większa, że była to już trzecia zdobycz medalowa dla polskiej reprezentacji w tenisie stołowym na tych igrzyskach. Wcześniej brązowy medal w mikście w kategorii XD17 zdobyli Karolina Pęk i Piotr Grudzień, a w deblu Pęk razem z Natalią Partyką (WD20) również sięgnęły po brąz. Polska ekipa mogła cieszyć się także z drugiego złotego medalu, który tym razem trafił do Kamila Otowskiego w konkurencji pływackiej.

W poprzednich dniach dwa złote medale zdobył pływak Kamil Otowski na 50 i 100 m st. grzbietowym (S1), a trzy brązowe wywalczyli: Lech Stoltman w pchnięciu kulą (F55) oraz tenisiści stołowi - w mikście (XD17) Karolina Pęk i Piotr Grudzień oraz w deblu Pęk i Natalia Partyka (WD20).

Źródło: Przegląd Sportowy Onet/PAP/sj