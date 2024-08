Kuriozalne słowa Nowackiej o finansach Campusu

Polityk Koalicji Obywatelskiej zagroziła politykom Prawa i Sprawiedliwości pozwami za jej zdaniem „powielanie nieprawdziwych informacji na temat finansowania Campusu Polska”.

Ja bym na miejscu pana Błaszczaka nie mówiła zbyt wiele na temat Campusu, bo i tak pozwy będą za to, co opowiadają. Masa nieprawd, my jako, Campus, nie dotknęliśmy ani złotówki z publicznych pieniędzy. Byli sponsorzy, byli wspierający, były samorządy. Wszystko jest jawne

— powiedziała.

Oburzenie w sieci

Jej wypowiedzieć wywołała lawinę komentarzy w sieci. Była premier Beata Szydła zadała Nowackiej kilka konkretnych pytań.

Minister edukacji @barbaraanowacka lubi zmieniać podstawy programowe, ale jej samej brakuje podstawowej wiedzy. Na antenie Polsat News minister Nowacka zaczęła bronić finansowania Campus Polska i oto co powiedziała: „My jako Campus Polska nie dotknęliśmy ani złotówki z publicznych pieniędzy. Byli sponsorzy, byli wspierający, były samorządy.” „Nie dotknęliśmy ani złotówki z publicznych pieniędzy”, ale „były samorządy”? Pieniądze samorządów to pieniądze publiczne, pochodzą z podatków. Minister edukacji tego nie wie? A może kłamie? Nowacka stwierdziła też, że „wszystko jest jawne” w sprawie finansowania Campus Polska. Tak? To gdzie umieszczone są rozliczenia Campusu? Ile dostali i od kogo?

— napisała na platformie X.

Według minister edukacji samorządy chyba mają pieniądze z Marsa, a nie publiczne. Powinna wrócić do szkoły się douczyć, ale niestety już zdążyła edukację zaorać do swojego poziomu

— stwierdził Michał Woś, poseł Suwerennej PolskiA to jest najlepsze podsumowanie hipokryzji tych ludzi. Campus nie był z pieniędzy publicznych bo był z pieniędzy z … samorządów. A to jak wiadomo pieniądze prywatne

— dodał Patryk Jaki, europoseł Suwerennej Polski.

Pani Nowacka mówiąc, że Campus Rafała nie był finansowany ze środków publicznych, tylko m.in. przez samorządy, albo celowo kłamie, albo jest niedouczona i nie wie, że budżet samorządów to właśnie środki publiczne. O finansowaniu przez zagraniczne organizacje nie wspominam, bo już wszyscy o tym wiemy

— podsumował Marcin Romanowski, poseł Suwerennej Polski.

Do słów Barbary Nowacki odnieśli się również dziennikarz i publicyści.

Jak wiadomo, pieniądze samorządowe są prywatne, a nie publiczne

— napisał Patryk Słowik, dziennikarz wp.pl

Ciekawe jest to, że pani @barbaraanowacka nie uznaje pieniędzy samorządów jako środki publiczne. Ciekawe zatem czy PO już uznaje budżety samorządów jako swoje prywatne pieniądze?

— dodał Łukasz Jankowski, dziennikarz Radia Wnet.

Aby mieć stoisko na campusie, trzeba było zapłacić od 15 tysięcy do 50 tysięcy złotych?Były samorządy, głównie związane z PO. Te samorządy zapłaciły od 15 do 50 tysięcy złotych za stoisko. Z PUBLICZNYCH pieniędzy Pani Poseł @barbaraanowacka

— stwierdził Adam Czarnecki.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl