Nie tylko "Wiedźmin". CD Projekt RED pracuje nad kilkoma projektami

Dzięki wielomiesięcznemu zaangażowaniu deweloperów, produkcja nowej gry o Wiedźminie przeszła właśnie do kluczowej fazy tworzenia, co oznacza, że projekt zbliża się do finalnego kształtu. Zespół odpowiedzialny za tę grę rozrósł się do imponującej liczby 410 pracowników, co podkreśla skalę tego przedsięwzięcia.

Wiedźmin 4 to jednak tylko jeden z kilku ambitnych projektów, które obecnie powstają w CD Projekt RED. Studio, które zyskało sławę dzięki wciągającym i rozbudowanym światom swoich gier, ma w planach dalsze rozwijanie zarówno uniwersum Wiedźmina, jak i Cyberpunka, a także stworzenie zupełnie nowej serii. Kontynuacja Cyberpunka 2077, zatytułowana Cyberpunk Orion, jest drugim co do wielkości projektem w portfolio studia. Nad tą grą pracuje zespół w nowo otwartym oddziale w Bostonie, który wspierają doświadczeni deweloperzy z głównej siedziby w Warszawie. Obecnie w projekcie zaangażowanych jest już 60 osób, a ich liczba ma jeszcze wzrosnąć w miarę postępów prac.

Oprócz Polisa i Oriona, CD Projekt RED pracuje także nad kilkoma innymi projektami, które jednak znajdują się na wcześniejszych etapach rozwoju. "Sirius" to kolejny projekt osadzony w świecie Wiedźmina, jednak jego szczegóły pozostają na razie owiane tajemnicą. Z kolei Projekt Hadar to zupełnie nowe uniwersum, które dopiero zaczyna nabierać kształtów w głowach twórców. Choć te dwie gry są jeszcze w stosunkowo wczesnej fazie produkcji, studio zapewnia, że rozwijają się zgodnie z planem.

Pomimo ogromnych oczekiwań wobec wszystkich tych projektów, to właśnie Wiedźmin 4 Polaris budzi największe emocje wśród fanów na całym świecie. Gra, która ma kontynuować historię jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie gier, zapowiada się na kolejne wielkie wydarzenie w branży. Biorąc pod uwagę tempo prac i zaangażowanie zespołu, wydaje się, że to właśnie Polaris będzie pierwszą z tych gier, która trafi w ręce graczy.

Źródło: Przegląd Sportowy Onet

sj