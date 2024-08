Nowy COVID w Polsce. Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia?

COVID-19 w Polsce notuje znaczący wzrost. We wtorek Ministerstwo Zdrowia odnotowało 1966 zakażeń, z czego 1355 to nowe przypadki. To niemal dwukrotny wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia, kiedy dzienna liczba zakażeń nie przekraczała 1200.

Wyniki testów również pokazują wzrost: na 3610 wykonanych testów, ponad połowa była pozytywna, a 4 osoby zmarły. Obecnie w Polsce dominuje subwariant JN.1, ale pojawił się także nowy wariant KP.3 z szczepu FLiRT.

Dr Paweł Grzesiowski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w rozmowie z WP abcZdrowie podkreśla, że testy na COVID-19 mogą początkowo dawać fałszywie negatywne wyniki. Zaleca, by test powtórzyć po 24 godzinach, jeśli wystąpią objawy, takie jak osłabienie, katar czy ból gardła.

Najskuteczniejszą ochroną przed zakażeniem SARS-CoV-2 i poważnymi konsekwencjami choroby są szczepienia. Jednak nowe preparaty, dostosowane do subwariantu JN.1, mogą być niedostępne w Polsce aż do października, kiedy prognozowany jest szczyt fali zakażeń.

W międzyczasie warto rozważyć inne metody ochrony. Badania opublikowane w "Plos One" sugerują, że dieta śródziemnomorska może obniżyć ryzyko zakażenia i ciężkiego przebiegu COVID-19. Dieta ta, bogata w oliwę z oliwek, owoce, warzywa, ryby i rośliny strączkowe, a uboga w czerwone mięso i alkohol, wspiera układ odpornościowy dzięki zawartości przeciwutleniaczy oraz zdrowych tłuszczów.

Dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska w rozmowie z WP abc Zdrowie podkreśla, że dieta zachodnia osłabia odporność, podczas gdy dieta roślinna ją wspiera. Zaleca spożywanie zielonych warzyw liściastych, fioletowych owoców, pełnoziarnistych produktów zbożowych, tłustych ryb, orzechów oraz przypraw o działaniu przeciwzapalnym, takich jak oregano, imbir czy kurkuma.

Aby skuteczniej walczyć z wirusem, warto ograniczyć nasycone kwasy tłuszczowe, cukier i nadmiar białka, które są prozapalne i mogą wpływać negatywnie na zdrowie. Niedobór lub nadmiar białka również może skracać życie, co często jest niedostatecznie podkreślane.

Ekspertka dr Hanna Stolińska zaznacza, że odpowiednia dieta może wspierać leczenie chorób, w tym COVID-19, i pomóc w walce z powikłaniami. Wskazuje na istotną rolę jelit w zdrowiu, określając je jako „drugi mózg”.

Badania opublikowane w "BMJ Gut" sugerują, że dieta roślinna może zmniejszyć ryzyko zakażenia COVID-19 o 9% i ryzyko ciężkiego przebiegu choroby o 41%.



Źródło: WP abc Zdrowie