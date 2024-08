Sven-Goran Eriksson, popularny trener piłkarski zmarł w wieku 76 lat

O śmierci poinformował m.in. agent Erikssona, a BBC powołała się na jego rodzinę, przekazując, że szkoleniowiec "zmarł rano w domu otoczony bliskimi".

Szwedzki szkoleniowiec w styczniu poinformował, że zdiagnozowano u niego nowotwór i według "najlepszego scenariusza" ma przed sobą jeszcze rok życia.

— Wszyscy wiedzą, że jestem nieuleczalnie chory i wszyscy myślą, że to rak. I tak jest w rzeczywistości. Muszę jednak walczyć tak długo, jak to możliwe. Najlepszy scenariusz zakłada, że będzie to około roku, najgorszy mówi, że krócej. Nie sądzę, żeby lekarze, którzy się mną opiekują, byli w stanie postawić jednoznaczną diagnozę — powiedział wówczas Eriksson na antenie szwedzkiego radia.

76-letni szkoleniowiec prowadził Anglików w mundialach w 2002 i 2006 roku, odpadając w obu przypadkach w ćwierćfinale.

W czasie blisko 40-letniej kariery trenerskiej pracował też z drużynami narodowymi Meksyku, Wybrzeża Kości Słoniowej i Filipin oraz w takich klubach, jak m.in. Benfica Lizbona, AS Roma, Lazio Rzym, Manchester City czy zespołach chińskich

W ostatnim czasie na popularnej platformie streamingowej pojawił się film pt. "Sven", który opowiadał o życiu legendarnego trenera. Na samym jego końcu swoją ostateczną przemową do swoich fanów i całej społeczności piłkarskiej wygłosił sam Sven-Goran Eriksson.

— Wierzę, że zapamiętacie mnie jako pozytywnego faceta, który starał się zrobić wszystko, co mógł. Niech nie będzie wam przykro. Uśmiechajcie się. Dziękuję za wszystko trenerom, zawodnikom, publiczności gromadzącej się na trybunach. Było fantastycznie. Dbajcie o siebie i o swoje życie. Korzystajcie z niego w pełni — powiedział na samym końcu filmu dokumentalnego szwedzki trener.

