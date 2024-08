Policja szuka mężczyzny, który zaginął na jeziorze Pluszne

Olsztyńscy policjanci wraz ze strażakami przeszukują zbiornik i linię brzegową jeziora Plusznego (gmina Stawiguda). Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami policjantów, zaginiony mógł wpaść do wody z deski typu SUP i nie wypłynąć na powierzchnię lub dotrzeć wpław do brzegu i stracić siły i orientację.