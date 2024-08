Biskupi apelują do rodziców, aby posyłali dzieci na lekcje religii

Rodzice, zadbajcie o to, aby wasze dzieci uczestniczyły w szkolnych lekcjach religii. W dniu chrztu świętego podjęliście decyzję, aby weszły one na drogę wiary – napisali biskupi w liście pasterskim Konferencji Episkopatu Polski na XIV Tydzień Wychowania, który rozpocznie się 8 września.

Od 8 do 15 września br. w Kościele katolickim w Polsce będzie obchodzony XIV Tydzień Wychowania pod hasłem "Wychowujmy razem". Z tej okazji biskupi napisali list pasterski przekazany PAP przez biuro prasowe Episkopatu.

W liście biskupi przypomnieli, że rodzice mają prawo do wychowania religijnego i moralnego swych dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, które gwarantuje konstytucja. Zaznaczyli, że zgodnie z nauczaniem Kościoła wyrażonym na Soborze Watykańskim II, jest to nie tylko prawo, ale i zadanie rodziców.

"Na szczęście przeszły już do historii te czasy, w których prawa rodzicom były zabierane i państwo próbowało przez szkołę narzucać polskim rodzinom obcy pogląd na świat, zmierzając do wychowania +nowego człowieka+. Wymownym znakiem definitywnego ich końca był powrót lekcji religii do polskich szkół i przedszkoli w dniu 1 września 1990 roku po 29 latach ich nieobecności" - podkreślili.

Zdaniem biskupów oprócz sfery psychicznej, intelektualnej i fizycznej proces wychowania powinien objąć także sferę duchową, gdyż "potrzeba relacji z Bogiem należy do naturalnych potrzeb człowieka".

"Obecnie zwraca się uwagę na niepokojący wzrost depresji i zaburzeń lękowych u nastolatków. W takich sytuacjach konieczna jest oczywiście zawsze kompetentna pomoc psychologiczna i psychiatryczna. Nie można jednak zapominać, że ważnym czynnikiem sprzyjającym zdrowiu psychicznemu jest dojrzale przeżywana religijność" - zaznaczyli.

Według hierarchów "realizowanie procesu wychowania wymaga uznania prawa do różnorodności i prawa do zachowania tożsamości, zgodnie z własnymi przekonaniami i wyznaniem religijnym". "Rodzice chrześcijańscy mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą" - ocenili.

"Drodzy Rodzice, zadbajcie o to, aby Wasze dzieci uczestniczyły w szkolnych lekcjach religii. W dniu chrztu świętego podjęliście decyzję, aby weszły one na drogę wiary" - zaapelowali.

Zdaniem biskupów szkolne lekcje religii, choć nigdy nie zastąpią roli, jaką rodzice odgrywają w życiu dziecka, są "wielkim wsparciem i ułatwieniem w wychowaniu do wiary". "Katecheta – ksiądz, siostra zakonna czy osoba świecka – zasieje w sercu Waszego dziecka ziarno, które być może nie od razu wyda plon (...). Poza tym lekcje religii są naturalnym elementem edukacji w naszej kulturze i cywilizacji, której fundament stanowi chrześcijaństwo" - zastrzegli.

Według biskupów sprzeczność pomiędzy wartościami przekazywanymi przez szkołę a tymi, jakie przekazują rodzice byłaby "katastrofalna".

"A tak by się stało, gdyby dziecko wychowywane w rodzinie chrześcijańskiej, było w środowisku szkolnym przekonywane do czegoś zupełnie przeciwnego wierze w Boga – bo w szkole byłby realizowany program wychowawczy oparty na wartościach sprzeciwiających się przesłaniu Ewangelii. Rodzice, z których podatków też utrzymywana jest szkoła, mają prawo domagać się, aby szkoła poprzez obecne w niej lekcje religii wychowywała dziecko w harmonii z systemem wartości, przekazywanym w rodzinie i Kościele" - podkreślili.

Biskupi zaprosili rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów i duszpasterzy do współpracy w wychowaniu dzieci i młodzieży. "Mamy nadzieję, że Tydzień Wychowania przeżywany w tym roku pod hasłem +Wychowujmy razem+ będzie stanowił inspirację do połączenia wysiłków w tym dziele" - napisali.

List zostanie odczytany w kościołach w niedzielę 1 września.

red./PAP

bm