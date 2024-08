Letnie remonty na olsztyńskich ulicach trwają w najlepsze. Co z utrudnieniami? [ZDJĘCIA]

Od lipca do września na terenie Olsztyna zaplanowano remonty dróg, na które czekali kierowcy. Aktualnie trwają prace na trzech olsztyńskich ulicach. Sprawdziliśmy, czy remonty wiążą się z utrudnieniami dla kierowców.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu poinformował, że od środy (21 sierpnia) rozpoczęły się prace związane z wymianą nawierzchni na ulicach:

— Świtycz-Widackiej - na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasickiego do skrzyżowania z ul. Gębika;

— Kołobrzeskiej - na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Leonharda;

— Augustowskiej - na odcinku od skrzyżowania z al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Opolską.

W pierwszej fazie remontu prace polegają na sfrezowaniu starej nawierzchni, regulacji studzienek i wpustów w pasie drogowym, a następnie położeniu nowej nawierzchni bitumicznej.

Jak informował na początku wakacji ZDZiT, prace nie wymagają wprowadzenia długotrwałych zmian w organizacji ruchu. A co z utrudnieniami?

— W trakcie prowadzonych prac mogą wystąpić utrudnienia w ruchu — poinformował w komunikacie ZDZiT.

Nasz fotoreporter wybrał się na miejsce remontów, żeby sprawdzić, jak idą prace i czy faktycznie zmotoryzowani mieszkańcy Olsztyna muszą liczyć się z długimi korkami.