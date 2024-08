Przy moście na olsztyńskich Brzezinach powstanie przystań kajakowa? [ZDJĘCIA]

Radny Marcin Galibarczyk zwrócił się do prezydenta Olsztyna Roberta Szewczyka w sprawie stworzenia przystani kajakowej przy moście na ulicy Kazimierza Kalinowskiego w Olsztynie.

W interpelacji zwraca uwagę na rosnące zapotrzebowanie i ogromne zainteresowanie tą formą spędzania czasu w Olsztynie. Według radnego powoduje to konieczność poprawienia małej infrastruktury turystycznej na szlaku Łyny. Jak twierdzi, ciekawym miejscem do utworzenia nowej przystani kajakowej jest teren w pobliżu ww. mostu.

— W oparciu o wnioski z wizji lokalnej oraz obserwując rosnące zainteresowanie turystyką kajakową na Łynie zwracamy się z pytaniem, czy miasto przewiduje

utworzenie przystani kajakowej przy moście na ulicy Kazimierza Kalinowskiego — pisze Galibarczyk.

Jak wskazuje radny, miejsce to posiada dość dogodne zejście do rzeki. Za mostem wzdłuż ulicy znajduje się odpowiedni teren do zagospodarowania go na potrzeby parkingu dla firm obsługujących ruch turystyczny i turystów indywidualnych. W takim miejscu można utworzyć przejście dla pieszych oraz oznakowanie spowalniające ruch na tym krótkim odcinku, aby bezpieczniej przenosić kajaki w kierunku rzeki. Walorem miejsca jest również bliskość szlaku rowerowego Łynostrady oraz atrakcyjność przyrodnicza Łyny w tej lokalizacji.

— Jestem przekonany, że powstanie przystani w tym miejscu pozytywnie wpłynie na atrakcyjność spływów kajakowych w Olsztynie — czytamy w interpelacji.

Czy pomysł jest trafiony?