Niemieccy eksporterzy sprzedali w pierwszej połowie roku więcej towarów do Polski niż do Chin. Reuters komentuje to jako dowód na sukces działań dużych niemieckich firm, które dążą do dywersyfikacji i zmniejszenia zależności od chińskiego rynku.

Eksport niemieckich towarów do Polski wzrósł w pierwszym półroczu o 4,6% do 48,4 miliarda euro, wyprzedzając eksport do Chin, który spadł o 2,7% do 48,2 miliarda euro. W rezultacie Polska awansowała na czwarte miejsce wśród najważniejszych rynków zbytu dla Niemiec, a Chiny spadły na piąte. Eksperci wskazują, że napięcia między Chinami a Zachodem wpłynęły na zmianę priorytetów eksportowych Niemiec, co podkreśla również Cathrina Claas-Muehlhaeuser, uznając te dane za sukces w dywersyfikacji niemieckiej gospodarki.

Cathrina Claas-Muehlhaeuser wezwała nową Komisję Europejską i kraje kandydujące do przyspieszenia ekspansji UE na wschód i południowy wschód. Niemiecki eksport do Europy Wschodniej wzrósł w pierwszej połowie roku do 145 miliardów euro, mimo ogólnego spadku eksportu. Kraje Europy Wschodniej odpowiadają obecnie za niemal 19% niemieckiego handlu zagranicznego, stając się kluczowym elementem niemieckiej gospodarki eksportowej. W tym czasie polska gospodarka odnotowała najszybszy wzrost w UE, co podkreślił premier Donald Tusk, zaznaczając, że Polska przewyższa Niemcy pod względem wzrostu gospodarczego.

[tweet]https://x.com/donaldtusk/status/1823643108686413886[/tweet]

Ostatnie dane wskazują na spadek niemieckiego PKB, który zmniejszył się o 0,1% zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym. Perspektywy na resztę roku są mało optymistyczne, z prognozowanym wzrostem PKB na poziomie zaledwie 0,1%, co de facto oznacza stagnację. Klaus Wohlrabe z Instytutu Badań Ekonomicznych ocenił, że niemiecka gospodarka "utknęła w kryzysie".

