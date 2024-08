Drzewa zasadzone w lesie koło Cielimowa zostały zniszczone przez pożar

Dziś po godzinie 13:00 do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze lasu, który wybuchł w okolicach Gniezna. Jak przekazała sekcyjna Kamila Kozłowska z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, strażacy walczyli z ogniem przez wiele godzin. Choć pożar został opanowany przed godziną 21:00, akcja dogaszania potrwa jeszcze przez całą noc.

Według wstępnych szacunków, żywioł strawił około 20 hektarów lasu. W szczytowym momencie akcji gaśniczej w działaniach brało udział około 80 strażaków, wspieranych przez 20 zastępów z powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego oraz z poznańskiej komendy wojewódzkiej. Dodatkowo w akcję zaangażowano trzy samoloty gaśnicze typu Dromader, które znacząco przyczyniły się do opanowania sytuacji.

Na szczęście, pożar nie spowodował żadnych obrażeń wśród ludzi ani nie zniszczył żadnych budynków. Jednak przez wiele godzin z powodu prowadzonych działań zablokowana była droga krajowa nr 15 w rejonie Cielimowa. Ruch na tej trasie został wznowiony dopiero około godziny 21:00.

Przedstawiciele Lasów Państwowych podkreślają, że chociaż obszar objęty pożarem wynosił około 20 hektarów – co odpowiada powierzchni 13 katowickich Spodków – to jest to największy pożar, jaki odnotowano w ostatnich latach na terenie poznańskiej dyrekcji Lasów Państwowych. Choć daleko mu do wielkich pożarów, takich jak te w Puszczy Noteckiej czy Kuźni Raciborskiej, gdzie spłonęły tysiące hektarów, to jednak jest to znacząca strata. Szczególnie bolesne jest to, że spłonęły głównie młode drzewka, które zostały zasadzone kilka lat temu na terenach zniszczonych przez niszczycielską nawałnicę w 2017 roku.

