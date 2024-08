W obwodzie kurskim, gdzie od początku sierpnia toczą się intensywne walki, doszło do kolejnej kapitulacji rosyjskich żołnierzy, którzy stawiali opór siłom ukraińskim. Ukraińskie oddziały, po skutecznym wejściu na terytorium Rosji na dystans kilkudziesięciu kilometrów, zmusiły do poddania się grupę liczącą 102 żołnierzy armii rosyjskiej. Wydarzenie to miało miejsce w środę (14 sierpnia), a nad głowami rosyjskich wojskowych po raz kolejny zawisła biała flaga, symbolizująca kapitulację.

Większość żołnierzy, którzy zdecydowali się na ten krok, to szeregowi poborowi, jednak wśród nich znaleźli się również bardziej doświadczeni wojskowi, odpowiedzialni za zapobieganie odwrotom w szeregach regularnej armii rosyjskiej. Kapitulacja ta jest kolejnym przypadkiem w ostatnich dniach, gdy żołnierze rosyjscy dobrowolnie składają broń wobec rosnącej przewagi ukraińskich sił zbrojnych.

Tydzień wcześniej, w czwartek, doszło do podobnej sytuacji, kiedy jednostka rosyjskiego 14. Pułku Sił Systemów Bezzałogowych wraz z oddziałami 80. Brygady Powietrznodesantowo-Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy zatrzymała grupę rosyjskich żołnierzy również w obwodzie kurskim. Według nagrań opublikowanych przez ukraińskie wojsko, Rosjanie zdecydowali się poddać po przeprowadzeniu przez Ukraińców udanego ataku na punkt kontrolny w mieście Sudża, leżącym w tym samym obwodzie.

Wydarzenia te potwierdzają raporty, które napłynęły w środowy wieczór z różnych źródeł, zarówno ukraińskich, jak i rosyjskich mediów. Podczas trwającej ukraińskiej ofensywy w obwodzie kurskim, w okolicach wsi Gogolewka, schwytano kolejnych kilkudziesięciu rosyjskich żołnierzy. To miejsce znajduje się niedaleko granicy z Ukrainą, co sprawia, że obszar ten jest szczególnie strategiczny w kontekście obecnych działań wojennych. Co więcej, nieoficjalne doniesienia sugerują, że liczba żołnierzy, którzy dobrowolnie oddali się do niewoli, może sięgnąć kilkuset.

Od początku inwazji na Ukrainę, Kijów konsekwentnie apeluje do rosyjskich żołnierzy o złożenie broni, obiecując im w zamian możliwość ocalenia życia. Te apele, w obliczu coraz trudniejszej sytuacji rosyjskich oddziałów na froncie, wydają się przynosić rezultaty. Rosyjscy żołnierze, często nieprzygotowani i pozbawieni odpowiedniego dowództwa, coraz częściej wybierają kapitulację jako jedyną szansę na przetrwanie w obliczu postępującej ukraińskiej ofensywy.

Źródło: Wirtualna Polska/X

sj