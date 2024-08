Przemysław Rasiewicz-Kuczyński spoczął w Kijowie. Zginął w walce z rosyjskimi siłami

Walczący na Ukrainie polski żołnierz Przemysław Rasiewicz-Kuczyński zginął na początku sierpnia podczas misji bojowej przeciwko Rosjanom. Został on pochowany na cmentarzu w Kijowie

We wtorek (13 sierpnia), Kijów stał się miejscem pożegnania Przemysława Rasiewicza-Kuczyńskiego, polskiego obywatela i żołnierza białoruskiego Pułku im. Konstantego Kalinowskiego oraz Legionu Międzynarodowego. Rasiewicz-Kuczyński, który stracił życie na froncie w walce z rosyjskimi siłami, został uhonorowany podczas ceremonii pogrzebowej na Cmentarzu Bajkowa – największej i najstarszej nekropolii w ukraińskiej stolicy.

Uroczystości, którym towarzyszyła wojskowa asysta honorowa Sił Zbrojnych Ukrainy, zgromadziły nie tylko rodzinę zmarłego, która przybyła z Polski, ale również przedstawicieli polskiej dyplomacji na Ukrainie.

Przemawiający podczas ceremonii wspominali Przemysława Rasiewicza-Kuczyńskiego jako człowieka o wielkiej odwadze, który z pełnym oddaniem walczył o prawo Ukrainy do suwerenności. W emocjonalnych przemówieniach podkreślano, że jego działania miały na celu nie tylko obronę teraźniejszości, ale także przyszłości Ukrainy.

Podczas ceremonii na trumnie Przemysława Rasiewicza-Kuczyńskiego znajdowały się trzy flagi: białoruska, polska i ukraińska. Uroczystość miała wyjątkowo symboliczny charakter, gdyż odśpiewano hymny trzech krajów, a także białoruską pieśń patriotyczną "Pahonia". Na zakończenie żołnierza pożegnano salwą honorową.

Rasiewicz-Kuczyński, który miał 36 lat, pochodził z rodziny o białoruskich korzeniach. Jego walka na froncie rozpoczęła się we wrześniu 2022 roku, kiedy dołączył do szeregów pułku im. Konstantego Kalinowskiego. W ciągu swojej służby brał udział w wielu kluczowych bitwach, m.in. w Bachmucie, Orichiwie, Charkowie oraz Czasiw Jarze. Jego życie tragicznie zakończyło się 6 sierpnia podczas misji bojowej. Zgodnie z jego ostatnią wolą, zostanie pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Polu Marsowym we Lwowie.

Źródło: Wirtualna Polska

sj