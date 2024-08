Jan Hadrava przejął rolę kapitana Indykpolu AZS Olsztyn

Do tej pory obowiązki kapitana pełnił przyjmujący Nicolas Szerszeń. Urodzony we Francji siatkarz zmagał się w ubiegłym sezonie PlusLigi z wieloma problemami zdrowotnymi, które zmusiły go do przedwczesnego zakończenia udziału w rozgrywkach o mistrzostwo Polski. Pod nieobecność przyjmującego obowiązki kapitana przejął środkowy Dawid Siwczyk, a wicekapitanem był Moritz Karlitzek.

Szerszeń posiadał jednak charakterystyczną belkę pod numerem jedynie przez rok. Trener Juan Manuel Barrial po dyskusjach z zarządem, sztabem szkoleniowym oraz resztą graczy ustalił nowego kapitana drużyny.

— Rozmawiałem na ten temat z trenerem i przedstawiłem mu swoje zdanie. Zgodziłem się, lecz zapytałem się także o Nico, który pełnił rolę kapitana w minionym sezonie. Juan powiedział, że odbył z nim taką rozmowę. Przekazał mu, że chciałby większą uwagę poświęcić na grę na boisku. Zapytali się także wspólnie, czy jestem chętny, aby objąć funkcję kapitana. Powiedziałem trenerowi, że jeżeli to jest wspólny wybór sztabu oraz drużyny, to z chęcią podejmę się tego wyzwania – przyznał nowy kapitan Indykpolu AZS Olsztyn.

W sezonie 2024/2025 obowiązki lidera zespołu będzie pełnił Jan Hadrava, który po czterech latach przerwy wrócił do klubu z Warmii i Mazur. Oprócz bycia potencjalnym najważniejszym graczem drużyny w meczach z ligowymi rywalami, to czeski atakujący będzie musiał liczyć się również z mentalnym wsparciem swoich boiskowych kolegów.

Dla Hadravy będzie to debiut w roli kapitana zespołu klubowego. Oprócz wcześniejszego reprezentowania biało-zielonych barw w latach 2016-2020 leworęczny atakujący występował dotychczas w m.in. włoskim Cucine Lube Civitanova, tureckim Galatasaray Stambuł we francuskim Nantes Reze Metropole. W latach 2021-2023 Jan Hadrava występował również w Jastrzębskim Węglu z którym zdobył mistrzostwo Polski oraz srebrny medal Ligi Mistrzów.

Przypomnijmy, że trwają przygotowania olsztyńskiej drużyny do nowego sezonu PlusLigi. W piątek oraz w sobotę (16 i 17 sierpnia) podopieczni Juana Manuela Barriala rozegrają pierwsze mecze sparingowe z Treflem Gdańsk. Pierwszy mecz sezonu ligowego odbędzie się w weekend 13-15 września w hali "Urania" w Olsztynie. Rywalem "Akademików" będzie PGE GiEK Skra Bełchatów.