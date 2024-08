Para Prezydencka zaprasza do Narodowego Czytania „Kordiana”

13 czerwca prezydent Andrzej Duda ogłosił, że na lekturę 13. edycji Narodowego Czytania wybrano dramat Juliusza Słowackiego "Kordian".

"Chciałbym, aby w trakcie tej wspólnej lektury towarzyszyła nam refleksja nad Polską i polskim losem. Ale też nad aktualnością „Kordiana”. Bo dramat Słowackiego opowiada o walce Polaków z caratem, ale przecież można traktować go również jako opowieść o naszej współczesności. O tym, że wolność i niepodległość wymagają bezinteresownego poświęcenia i ciągłej gotowości do czynu. Że odpowiedzialność, konsekwencja i wola działania prowadzą do zwycięstwa, a niezdecydowanie, strach i złudzenia – do klęski" – zaznaczył w opublikowanym w czerwcu liście Prezydent RP Andrzej Duda.

"Jak co roku chcemy serdecznie zaprosić wszystkich naszych rodaków w Polsce i za granicą do udziału w tej wyjątkowej akcji" - mówił prezydent w opublikowanym w środę filmie. "Spotkajmy się podczas wspólnej lektury, żeby odczytać +Kordiana+ na nowo, ale też pobyć ze sobą w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych" - dodała pierwsza dama.

Juliusz Słowacki (1809-1849) to obok Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego najwybitniejszy twórca polskiego romantyzmu. Opublikowany w 1834 r. w Paryżu "Kordian" odnosi się do powstania listopadowego, przygotowań do zamachu na cara i kwestii narodowowyzwoleńczej. "Autor ukazał w nim obraz epoki i romantyczną wizję losów pokolenia polskich konspiratorów, punktem wyjścia czyniąc spisek podchorążych, związany z przygotowaniami do zamachu na cara" - czytamy na stronie prezydenta. Główny temat - zaznaczono - odnosi się do powstania listopadowego, m.in. poprzez analizę przyczyn i skutków niepowodzenia niepodległościowego zrywu.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r. Została zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2013 r. w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji czytano kolejno: "Trylogię" Henryka Sienkiewicza oraz "Lalkę" Bolesława Prusa; w 2016 roku "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, a w 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. W 2019 roku lekturami było osiem najważniejszych polskich nowel, między innymi autorstwa Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej i Brunona Schulza. W 2020 roku, w warunkach obostrzeń epidemicznych, czytano "Balladynę" Juliusza Słowackiego. "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej była lekturą w 2021 roku. W ubiegłym roku - w Roku Romantyzmu Polskiego – czytano natomiast "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza.



