Uniwersytet Warmińsko-Mazurski podsumował pierwszy etap rekrutacji. Ponad 15 tysięcy osób chce studiować w Olsztynie

Prawie 13 tysięcy kandydatów zgłosiło się w pierwszym etapie rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. To 12 procent więcej niż rok temu. Dodając do tego stacjonarne studia II stopnia oraz studia niestacjonarne, w systemie i IRK zarejestrowało się ponad 15 tysięcy osób.

— To zdecydowanie optymistyczne wyniki — mówi rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski. — Bardzo cieszy mnie zainteresowanie ofertą uniwersytetu. W sumie przygotowaliśmy niewiele ponad 6100 miejsc na 75 kierunkach studiów. W tej chwili już wiemy, że ten limit został wyczerpany. Oczywiście trzeba popatrzeć na poszczególne kierunki, bo to zainteresowanie nie było takie równomierne. Prym wiedzie kilka kierunków: kierunek lekarski, weterynaria, psychologia, prawo, kryminologia, filologia angielska, fizjoterapia. Bardzo dobry wynik uzyskała także logistyka, która pierwszy raz znalazła się w naszej ofercie.

Najwięcej zgłoszeń na studia stacjonarne I stopnia lub jednolite studia magisterskie wpłynęło na kierunki:

— lekarski;

— weterynaria;

— psychologia;

— prawo;

— kryminologia;

— fizjoterapia;

— pielęgniarstwo;

— filologia angielska;

— ekonomia;

— informatyka.

Najwięcej kandydatów ubiegało się o jedno miejsce na:

— psychologii;

— kierunku lekarskim;

— kryminologii;

— filologii angielskiej;

— dziennikarstwie i komunikacji społecznej;

— fizjoterapii.

Aż trzy z najpopularniejszych kierunków na UWM są w ofercie uczelni od niedawna. Psychologię i kryminologię można studiować na UWM od 2020 roku, a fizjoterapię od 2023 roku. Oznacza to, że Uniwersytet dobrze rozpoznaje potrzeby zarówno kandydatów na studia, jak i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Dlatego rektor UWM podkreśla, że władze uczelni spodziewały się także dużego zainteresowania m.in. studiami na kierunku logistyka.

— Przyjęliśmy od kilku lat taką zasadę, że zanim zaakceptujemy pomysł na nowy kierunek, przeprowadzamy analizy. Mają one pokazać z jednej strony, czy jest zapotrzebowanie na danych specjalistów a z drugiej strony, czy będą chętni na studia — mówi prof. Jerzy Przyborowski. — Robiliśmy takie analizy. I kierunek logistyka był jednym z tych, co do których nie mieliśmy wątpliwości.

Uczelnia tradycyjnie planuje także dodatkowy nabór.

— Informacje o tym, na które kierunki będzie jeszcze prowadzony nabór we wrześniu podamy w połowie sierpnia na naszej stronie internetowej. Nie będzie tam kierunków najbardziej popularnych, czyli takich, gdzie już mamy wypełnione limity miejsc. Będą tam natomiast kierunki na których brakuje nam kandydatów albo uczelnia zdecydowała się zwiększyć limity przyjęć (czyli np. stworzyć dodatkowe grupy). Na pewno będzie ich sporo, ponieważ chcemy dać szansę osobom, którym nie powiodło się na maturze i dostaną swoje świadectwa dopiero we wrześniu — tłumaczy Paweł Łojewski z Biura ds. studenckich UWM.

Pierwsza dodatkowa rekrutacja zaplanowana jest w dniach 5-16 września. Ostatnia szansa, by dostać się na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie pojawi się w dniach 19-24 września.

