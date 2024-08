Przy Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie powstanie kompleks sportowy [ZDJĘCIA]

Dzięki projektowi „zGRAna Trzynastka”, przy Szkole Podstawowej nr 13 powstanie nowoczesny kompleks sportowy. Na zielonym terenie zbudowane zostanie wielofunkcyjne boisko, bieżnia lekkoatletyczna, mini skatepark oraz boisko do piłki nożnej.

Jednym z wybranych projektów miejskich w tegorocznym Budżecie Obywatelskim, który zostanie zrealizowany w 2025 roku był ten o nazwie "zGRAna Trzynastka".

To dzięki niemu już niebawem przy Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie przy ul. Puszkina 11 powstanie nowoczesny kompleks sportowy.

Zadanie polegać będzie na wykonaniu całościowego projektu kompleksu sportowego na terenie zielonym i budowie wielofunkcyjnego boiska, stanowiącego pierwszy etap projektu.

Kompleks w całości obejmować ma:

- boisko wielofunkcyjne (piłka koszykowa, piłka siatkowa) o wymiarach 17 m x 30 m z nawierzchni poliuretanowej, tzw. system modułowy. Nawierzchnie te składają się z łatwych do montażu modułów i są wyjątkowo bezpieczne dla użytkowników, chroniąc ich stawy i kręgosłup. Planowane jest zamontowanie czterech koszy do gry w koszykówkę i siatki do piłki siatkowej (I etap);

- dwutorową bieżnię lekkoatletyczną 80 m x 3 m (I etap);

- mini skatepark - niewielką bezpieczną strefę (liniowy, kompozytowy), gdzie dzieci i młodzież mogą swobodnie korzystać z hulajnóg (I etap);

- boisko do piłki nożnej wykonane z nawierzchni trawy syntetycznej (II etap).

— W ramach projektu zadanie obejmuje również roboty przygotowawcze pod nową nawierzchnię – wyrównanie obecnej nawierzchni, drenaż, położenie nowej nawierzchni, wyodrębnienie stref — informują twórcy projektu.

Planowane jest również zamontowanie ekologicznego oświetlenia boiska i koszy na śmieci uwzględniających segregację. Wzdłuż boiska projekt zakłada stworzenie tzw. strefy kibica, poprzez zamontowanie ławek dla społeczności szkolnej.

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego miejsca do prowadzenia zajęć sportowych w czasie lekcji oraz do wykorzystania rekreacyjnego w godzinach popołudniowych i pozalekcyjnych.

Planowany koszt inwestycji to 1 197 000 złotych.