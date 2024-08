W niedzielę wyruszy 47. Rzeszowska Pierwsza Pielgrzymka na Jasną Górę

To będzie 47. piesza pielgrzymka z Rzeszowa do Częstochowy. Rozpocznie się w niedzielę (4 sierpnia) o godz. 6.30 mszą na placu przed kościołem farnym. Przed wyjściem w trasę jedna para weźmie ślub. Następnie 600 pątników wyruszy w drogę na Jasną Górę. Do celu dotrą 13 sierpnia przed południem.

Pielgrzymka podzielona jest na 14 kilkudziesięcioosobowych grup noszących imiona świętych i błogosławionych. Wśród nich jest grupa sztafetowa, skupiająca osoby, które zdecydowały się na wędrowanie w jeden wybrany dzień.

— Każdego dnia, z wyznaczonej miejscowości w naszej diecezji, wyjedzie jeden, dwa, albo trzy autokary z pielgrzymami, którzy dołączą na trasie do wędrujących pątników. Po całym dniu marszu wsiądą do autokaru i pojadą na Jasną Górę, a po Apelu wrócą do swoich domów. Na taką formę pielgrzymowania zdecydowało się 1200 osób — przekazał ks. Mariusz Uryniak, wicedyrektor rzeszowskiej pielgrzymki.

Średnia wieku rzeszowskich pątników to 38 lat. Do częstochowskiego sanktuarium w tym roku idzie 70 studentów ( w ub. r. było pięcioro), 100 dzieci, w tym prawie czterdzieścioro poniżej 10. roku życia. Jest też 34 weteranów, czyli osoby, które uczestniczą w pielgrzymce co najmniej 20 raz. I 150 osób, dla których to będzie pierwsza pielgrzymka.

— Pomimo tego co się mówi o kościele, że jest staroświecki, zaściankowy, dla ludzi starszych, idąc w tak młodej grupie będziemy przełamywać te stereotypy i pokazywać, że kościół jest żywy i są w nim młodzi ludzie, którzy potrafią się cieszyć, bawić, modlić i w ten sposób pokazują swoją wiarę na zewnątrz — powiedział ks. Mariusz Uryniak.

Rzeszowska pielgrzymka na trasie zazwyczaj korzysta z gościnności mieszkańców mijanych wsi, którzy w porze obiadu i wieczorami częstują pątników posiłkiem. Organizatorzy zapewniają codziennie chleb i herbatę. Pielgrzymi nocują w prywatnych domach i szkołach.

Trasa Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę wiedzie przez cztery diecezje: rzeszowską, tarnowską, kielecką i częstochowską. O bezpieczeństwo i zdrowie zadba służba porządkowa oraz pielęgniarki i lekarze. Będzie też 30 księży, w tym biskup senior diecezji rzeszowskiej ks. Edward Białogłowski, weteran rzeszowskiej pielgrzymki, zakonnice oraz klerycy.

W ostatni dzień rzeszowscy pielgrzymi będą mieli do pokonania jeden z krótszych odcinków – 21-kilometrowy. Dzień rozpoczną przed godziną 3 rano, wędrówkę zakończą o godz. 10 na Jasnej Górze.

W tym roku pątnicy z Rzeszowa będą wędrować pod hasłem „ Z Maryją w Kościele”. (PAP)