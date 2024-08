MSZ Francji: apelujemy do Francuzów przebywających w Iranie o opuszczenie kraju

Francuskie ministerstwo spraw zagranicznych zaapelowało do obywateli Francji przebywających w Iranie o opuszczenie kraju, w związku z eskalacją napięć w regionie po zabiciu w Teheranie przywódcy palestyńskiego Hamasu Ismaila Hanije.

Przywódca palestyńskiej organizacji terrorystycznej zginął w środę nad ranem w Teheranie w zamachu, który Hamas i Iran przypisują Izraelowi. Co więcej, Hanije zmarł godzin po izraelskim ostrzale Bejrutu, w którym zginął dowódca militarnego skrzydła Hezbollahu Fuad Szukr.

Francuski MSZ na swojej stronie określił całe terytorium Iranu jako strefę czerwoną, z której należy jak najszybciej się ewakuować.

W ostatnich dniach wiele państw wystosowało podobny apel do swoich obywateli, oceniając, że duże obszary Bliskiego Wschodu stały się niebezpieczne. Dodatkowo linie lotnicze takie jak Lufthansa, włoski przewoźnik ITA, United Airlines, Delta Air Lines, Fly Dubai czy Brussels Airlines zawiesiły swoje loty do Izraela, a niektóre również do Libanu.

LOT również zawiesił połączenia z Tel Awiwem, a polski MSZ ostrzegł, że sytuacja jest nieprzewidywalna i w przypadku eskalacji konfliktów w regionie ewakuacja polskich obywateli może być skomplikowana.

Izraelski urząd lotnictwa cywilnego informuje, że międzynarodowy port lotniczy Ben Guriona w Tel Awiwie działa normalnie. Przedstawiciele urzędu podkreślają w mediach, że monitorują sytuację i zamkną przestrzeń powietrzną nad Izraelem, gdy sytuacja będzie tego naprawdę wymagała.

