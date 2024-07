Grecka wyspa Eubea zaatakowana przez pożar

Portal ekathimerini.com poinformował, że we wtorek 30 lipca rankiem, mieszkańcy Eubei zostali poinformowani o konieczności ewakuacji z powodu rozprzestrzeniającego się pożaru, który wybuchł w poniedziałek (29 lipca) po południu. Ogień przemieszcza się na południe, zagrażając miejscowościom Petries, Krieza i Alonia.

Na wyspie działa ponad 200 strażaków w 56 pojazdach strażackich, wspieranych przez pięć samolotów i trzy śmigłowce gaśnicze. Rzecznik straży pożarnej Vasilis Vathrakogiannis podkreślił, że choć nieruchomości i osiedla są zagrożone, to pożar nie jest najniebezpieczniejszym tego lata, mimo że jest jednym z poważniejszych. Przyczyny pożaru są wciąż badane, ale Vathrakogiannis zaznaczył, że jest to środek sezonu pożarowego, co może jeszcze pogorszyć sytuację.

W sierpniu 2021 roku na Eubei również miały miejsce pożary, które spustoszyły ponad 50 tys. hektarów lasów i zniszczyły co najmniej 150 domów. Burmistrz gminy Kymi-Aliveri, Nikos Mparakos, zaznaczył, że mieszkańcy wyspy są przyzwyczajeni do takich sytuacji ze względu na specyficzne warunki wietrzne i rodzaje roślinności. Gubernator regionu Grecji Środkowej, Fanis Spanos, dodał, że pożary lasów to problem dotyczący całego kraju, ale Eubea jest nim szczególnie dotknięta.

Wszyscy podkreślają konieczność zachowania ostrożności, ponieważ sytuacja może się jeszcze bardziej pogorszyć.

