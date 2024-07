Afryka jako kontynent nadziei

Co może łączyć wyzwania gospodarcze, demograficzne eksplozje i niezwykły duchowy rozwój? Ks. prof. Jarosław Różański OMI, znany teolog i misjonarz odkrywa, jak ten niezwykły kontynent, pełen sprzeczności, kryje w sobie klucz do przyszłości, która może zmienić oblicze globalnego Kościoła. Czy wśród afrykańskich kardynałów rośnie przyszły papież?

Ks. prof. Jarosław Różański OMI podkreślił w wywiadzie z ekai, że Afryka nie tylko boryka się z wieloma problemami, ale także posiada ogromny duchowy i intelektualny potencjał, który może w przyszłości wpłynąć na wybór afrykańskiego papieża.

Wyzwania gospodarcze Afryki

Mimo licznych działań i wsparcia finansowego, Afryka wciąż zmaga się z trudnościami gospodarczymi. Istnieje wiele teorii na temat słabego wzrostu gospodarczego tego kontynentu, jednak żadna z nich nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Jedną z kontrowersyjnych tez przedstawiła ekonomistka Dambisa Moyo w książce "Dead Aid", gdzie twierdzi, że pomoc zagraniczna przyczynia się do zależności i korupcji, utrudniając rozwój gospodarczy Afryki. Ks. prof. Różański zwraca uwagę, że pomimo dekolonizacji, Afryka wciąż jest eksploatowana przez dawne mocarstwa kolonialne, co utrudnia jej samodzielny rozwój.

"Pomimo dekolonizacji Afryki, wciąż w relacjach handlowych pozostało wiele zależności, zwłaszcza od dawnych kolonii, jak chociażby Francji, z którą wiele państw Afryki nadal wiążą niekorzystne, dwustronne umowy." - powiedział duchowny.

Demograficzna potęga i wyzwanie

Afryka doświadcza dynamicznego wzrostu demograficznego, co jest zarówno ogromnym potencjałem, jak i wyzwaniem. Kontynent ten, zamieszkiwany przez około 1/6 ludności świata, jest młody – prawie 50% populacji to osoby poniżej 15. roku życia. Tak duża liczba młodych ludzi wymaga odpowiednich inwestycji w edukację i opiekę zdrowotną, co stanowi poważne wyzwanie. Ks. prof. Różański zauważa, że bogactwo Afryki jest często wykorzystywane przez inne kraje, które czerpią zyski z jej zasobów.

"Wracając do tematu pomocy w Afryce, należy zaznaczyć, że nie jest ona bezinteresowna, bardzo często kraje, które pomagają tutejszej ludności, mają w tym jakiś interes. Na Afryce się po prostu zarabia, a jej bogactwo jest niejako jej przekleństwem".

Głęboka wiara i wzrost powołań

Afryka jest kontynentem głęboko wierzącym, gdzie religia przenika wszystkie aspekty życia codziennego. Kościół katolicki rozwija się tam dynamicznie – liczba katolików oraz powołań kapłańskich i zakonnych rośnie, co kontrastuje z sytuacją w Europie, gdzie liczba powołań maleje. Ks. prof. Różański podkreśla, że afrykańskie duchowieństwo wykazuje ogromny zapał i oddanie, a powołania są szczere i autentyczne.



Trybalizm a tożsamość narodowa



Trybalizm, czyli etniczne podziały, stanowi wyzwanie dla afrykańskich społeczeństw, podobnie jak miało to miejsce w Europie. Tradycyjne religie afrykańskie opierały się na więzach pokrewieństwa, co wpływa na współczesne struktury społeczne i polityczne. Ks. prof. Różański zauważa, że choć tendencje etniczne pojawiają się również w Kościele katolickim, afrykańscy hierarchowie starają się przeciwdziałać tym procesom, a Kościół w Afryce dynamicznie się rozwija .



Rola polskich misjonarzy

Polscy misjonarze odegrali znaczącą rolę w historii misji w Afryce, a ich obecność przyczyniła się do rozpoznawalności Polski w afrykańskiej przestrzeni kościelnej. Ks. prof. Różański wskazuje, że wielu afrykańskich księży decyduje się na studia teologiczne w Polsce, co świadczy o trwałych i owocnych relacjach między Kościołem w Polsce a Afryce.

Papież pochodzący z Afryki?

Na pytanie o możliwość wyboru papieża pochodzącego z Afryki, ks. prof. Różański odpowiedział, że nie jest to kwestia odległej przyszłości, ale może stać się rzeczywistością w każdej chwili. Wskazał na wielu wybitnych afrykańskich kardynałów, takich jak Francis Arinze czy Robert Sarah, którzy cieszą się uznaniem na całym świecie. Potencjał duchowy i intelektualny Afryki sprawia, że taki wybór jest coraz bardziej realny .

Ks. prof. Jarosław Różański OMI ukazuje Afrykę jako kontynent pełen wyzwań, ale i ogromnego potencjału. Mimo trudności gospodarczych, dynamiczny wzrost demograficzny oraz głęboka religijność dają nadzieję na przyszły rozwój. Kościół katolicki w Afryce rozwija się dynamicznie, a jego duchowieństwo wykazuje wielki zapał i oddanie. Możliwość wyboru afrykańskiego papieża staje się coraz bardziej realna, co świadczy o rosnącym znaczeniu Afryki w globalnym Kościele.

źródło: ekai.pl



bm