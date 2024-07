Zakończył się remont ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie. Mieszkańcy już mogą korzystać z nowej nawierzchni [ZDJĘCIA]

Niedawno zakończył się remont ul. Dąbrowszczaków, który polegał na wymianie starej, zdegradowanej nawierzchni z masy bitumicznej na nową. To pierwszy z remontów zaplanowanych na sezon letni.

Roboty podzielone były na trzy etapy: zdjęcie starej nawierzchni bitumicznej, regulacja zaworów wodociągowych i wpustów kanalizacji deszczowej oraz uzupełnienie większych ubytków w celu przygotowania nawierzchni pod nową warstwę ścieralną i ułożenie nowej warstwy ścieralnej na przygotowanej wcześniej nawierzchni.

Podczas prac drogowych wykorzystano łącznie 15 jednostek sprzętowych:

— osiem samochodów ciężarowych służących do transportu masy bitumicznej;

— dwa walce;

— skrapiarka;

— frezarka;

— dwa samochody do transportu urobku spod frezarki;

— zamiatarka samochodowa do oczyszczenia nawierzchni po frezowaniu.

— W czasie układania nowej nawierzchni pomiędzy ul. Dąbrowszczaków a wytwórnią mas bitumicznych w Gutkowie kursowało nieprzerwanie 8 pojazdów ciężarowych przystosowanych do transportu mieszanki asfaltowej — poinformowali przedstawiciele ZDZiT-u.

Pojazdy te odpowiedzialne były za dostarczenie masy bitumicznej w czasie, w którym jej temperatura nie spadnie do poziomu uniemożliwiającego jej zastosowanie.

Należy podkreślić, że wykonanie nowej warstwy ścieralnej to nie przebudowa drogi, ale przede wszystkim ograniczenie dalszej jej degradacji m.in. poprzez uszczelnienie nawierzchni ulicy i uniemożliwienie penetracji wody opadowej w głąb niżej położonych warstw konstrukcyjnych.

Do zrealizowania pozostało oznakowanie poziome jezdni, którego malowanie planowane jest po upływie dwóch tygodni od wymiany nawierzchni.