[WIDEO] Rondo na ul. Zientary-Malewskiej nabiera kształtów. Jak postępują prace?

Inwestycja łączy się także z wybudowaniem dojazdu do powstających bloków Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Łączna długość wybudowanej i przebudowanej drogi to 646 metrów. Droga dojazdowa do nowych bloków OTBS będzie mieć 386 m, ul. Zientary-Malewskiej zostanie przebudowana na odcinku 210 m, a Poprzeczna na 50-metrowym.

Inwestycja ma wartość niemal 11,7 mln złotych i ma zostać zrealizowana do końca maja 2025 roku.