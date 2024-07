Mieszkańcy gminy Ostróda znęcali się nad psem. Trafią za kratki.

W styczniu bieżącego roku Fundacja AFN informowała, o tym, że trafił do nich pies w bardzo złym stanie. Krapek został znaleziony na śmietniku, miał odmrożone kończyny, był wychudzony i na 90% ciała nie posiadał sierści.

Alarmowy Fundusz Nadziei to fundacja charytatywna, która pomagam potrzebującym zwierzakom. Tak też było w tym przypadku, a sprawa po namierzeniu właścicieli trafiła do sądu.

Jak informuje fundacja, pod koniec czerwca Sąd Rejonowy w Ostródzie skazał prawomocnie Danutę C. i Eugeniusza G. za znęcanie się na psem Krapkiem.

Oboje świadomie dopuścili się zadawania mu bólu i cierpienia, poprzez utrzymywanie go w stanie nieleczonej choroby, brak należytej dbałości o zdrowie oraz brak elementarnej higieny. Następnie porzucili go, co doprowadziło do znacznej utraty masy ciała, utraty 80-90% sierści i związanej z tym hipotermii oraz odmrożeń na kończynach.