Samorząd województwa pomoże gminom. Warmińsko-mazurskie miejscowości się zazielenią [ZDJĘCIA]

Głównym celem programu jest poprawa stanu środowiska, ubogacenie miejscowości w tereny zielone i podkreślenie walorów przyrodniczych Warmii, Mazur i Powiśla.

— Natura i tereny zielone to mocne atuty Warmii i Mazur, które bardzo cenimy. Te elementy środowiska występują jednak poza obszarami miejskimi. Nam, jako samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego zależy na tym, żeby ta zieleń była obecna również w miejscowościach. Chcemy przeciwdziałać "betonozie". Chcemy większej ilości natury w miastach, aby mieszkańcom i turystom żyło i oddychało się lepiej — powiedział marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.

Dzięki konkursowi gminy otrzymały dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

— Pomysł na zorganizowanie konkursu pojawił się kilka lat temu. Chcieliśmy w pewien sposób otworzyć furtkę i, w dobrym tego słowa znaczeniu zmotywować władze gmin województwa warmińsko-mazurskiego do działania w kwestii inwestycji ekologicznych. Wychodzimy z założenia, że jeśli samorząd przekaże pewne środki na inwestycje, to gminy dołożą drugie tyle lub więcej po to, aby tworzyć projekty. Wiemy z doświadczenia, jak bardzo są one ciekawe — kontynuował marszałek dodając, że każdego roku środki na inwestycje są zapisywane w budżecie.

W tym roku przekazano 500 tys. złotych na realizację 23 zadań, czyli po jednym dla każdego beneficjenta. Wsparcie dotyczy zadań związanych z m.in. mikro- i małą retencją wód opadowych i roztopowych, tworzeniem wspólnych przestrzeni zielonych, rozwiązaniami tzw. zielonej architektury, czynną ochroną siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych czy też poprawą jakości powietrza i transformacją energetyczną.

Podczas tegorocznej edycji konkursu do realizacji zostały wybrane projekty z gmin: Bartoszyce, Biała Piska, Barczewo, Iłowo-Osada, Korsze, Braniewo, Dobre Miasto, Orzysz, Giżycko, Działdowo, Olecko, Nidzica, miasta Górowo Iławeckie, Młynary, Piecki, Iława, Ostróda, Gietrzwałd, Giżycko, Biskupiec, Stawiguda, Pisz i Biskupiec (powiat nowomiejski).

— Łączymy przyjemne z pożytecznym. Dbamy o klimat i jednocześnie upiększamy gminy — dodała Maria Bąkowska, członkini zarządu województwa.

- Gmina Bartoszyce – zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – oazy zieleni w miejscowości Plęsy” – kwota dotacji 16 000,00 zł,

- Gmina Biała Piska – zadanie „Biała Piska zielenią oddycha” – kwota dotacji 25 000,00 zł,

- Gmina Barczewo – zadanie „Poprawa mikroretencji na terenie wsi Ramsowo poprzez zagospodarowanie stawu” – kwota dotacji 30 000,00 zł,

- Gmina Iłowo-Osada – zadanie „Tworzenie wspólnych przestrzeni zielonych i ochrona siedlisk przyrodniczych na terenie Gminy Iłowo-Osada” – kwota dotacji 5000,00 zł,

- Gmina Korsze – zadanie „Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach” – kwota dotacji 5000,00 zł,

- Gmina Miasta Braniewa – zadanie „Więcej koloru dla Braniewa, kolorowe śródmiejskie oazy przyjazne mieszkańcom i zwierzętom" – kwota dotacji 14 100,00 zł,

- Gmina Dobre Miasto – zadanie „Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w obrębie pierścieniowego systemu zieleni miejskiej w Dobrym Mieście” – kwota dotacji 25 000,00 zł,

- Gmina Orzysz – zadanie „Park smaków orzyskiego lata” – kwota dotacji 27 325,00 zł,

- Gmina Miejska Giżycko – zadanie „Rośliny miododajne w parku im. Rogera Goemaera’e” – kwota dotacji 20 000,00 zł,

- Gmina Miasto Działdowo – zadanie „Zielone Działdowo” – kwota dotacji 6760,00 zł,

- Gmina Olecko – zadanie „Chodnik rampowy na Wiewiórczej ścieżce w Olecku” – kwota dotacji 30 000,00 zł,

- Gmina Nidzica – zadanie „Wykonanie nasadzeń w Nidzicy” – kwota dotacji 17 647,00 zł,

- Gmina Miejska Górowo Iławeckie – zadanie „Zielone Górowo Iławeckie” – kwota dotacji 10 000,00 zł,

- Gmina Młynary – zadanie „Zielone sołectwo – lampy solarne i nasadzenia roślin w m. Młynarska Wola, gm. Młynary” – kwota dotacji 6300,00 zł,

- Gmina Piecki – zadanie „Zagospodarowanie działki sołeckiej w miejscowości Lipowo, dz. Nr 88/3, obręb geodezyjny Lipowo, gm. Piecki” – kwota dotacji 26 569,00 zł,

- Gmina Iława – zadanie „Utworzenie wspólnej przestrzeni zielonej – ogrody zmysłów” – kwota dotacji 30 000,00 zł,

- Gmina Ostróda – zadanie „Mikroretencja wód w miejscowości Lipowo” – kwota dotacji 30 000,00 zł,

- Gmina Gietrzwałd – zadanie „Zielony Gietrzwałd etap 2 – zagospodarowanie terenów zielonych w Sząbruku i w Barwinach” – kwota dotacji 30 000,00 zł,

- Gmina Giżycko – zadanie „Społeczno-sensoryczny ogród edukacyjny KOLOROWE EKO-SPYTKOWO” – kwota dotacji 29 885,00 zł,

- Gmina Biskupiec (powiat olsztyński) – zadanie „Rewitalizacja skweru przy ulicy Mickiewicza w Biskupcu” – kwota dotacji 30 000,00 zł,

- Gmina Stawiguda – zadanie „Zielone Jaroty – zagospodarowanie terenów zielonych we wsi Jaroty w Gminie Stawiguda” – kwota 30 000,00 zł,

- Gmina Pisz – zadanie „Tworzenie wspólnych przestrzeni zielonych – oaza zieleni, sadzenie drzew, krzewów i bylin wraz z elementami małej architektury ogrodowej na działkach gminnych o nr geod. 446/32 oraz 421/1 obręb Pisz 2” – kwota 23 794,00 zł,

- Gmina Biskupiec (powiat nowomiejski) – zadanie „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Lipinki” – kwota 30 000,00 zł.

Janusz Siennicki