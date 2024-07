Nieregulowane faktury? Firmy mają tajny plan B

W sytuacji, gdy kontrahent nie reguluje wystawionych faktur, 65 proc. firm ma plan B - wynika z badania "Scenariusze MŚP na niepłacenie przez kontrahentów". Dodano, że co trzecia mikrofirma i co siódme średnie przedsiębiorstwo nie są przygotowane na to, że klient nie zapłaci za towar lub usługę.

"Spośród wszystkich badanych przedsiębiorstw 65 proc. ma opracowany plan B na wypadek, gdy termin podany na fakturze mija, a klient nie reguluje należności" - wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Wskazano, że co 3. mikrofirma i co 7. średnia firma nie ma planu działania na wypadek, gdy klient nie zapłaci za towar lub usługę.

Wśród firm, które posiadają plan B na niesolidnych klientów, 89 proc. ma wpisane w swojej procedurze przypomnienie.

"Etap windykacji polubownej czy oddanie sprawy pojawiają się w planach działania firm rzadziej – odpowiednio jest to 65 proc. i 47 proc. wskazań. Najczęściej są one ujęte w scenariuszach opracowanych przez średnie przedsiębiorstwa. Aż 2/3 takich podmiotów ma je przewidziane jako kolejny krok w przygotowanym planie" - podano.

Jak podano, połowa przedsiębiorstw ankietowanych przyznaje, że w większym lub mniejszym stopniu boryka się z nieterminowymi płatnościami. "13 proc. doświadcza tego często, a 37 proc. czasami. Co 3. firma odczuwa duży wpływ braku pieniędzy od klientów na codzienne funkcjonowanie" - wskazali autorzy badania.

Ocenili, że mikrofirmy częściej przyjmują bierną postawę wobec niesolidnych kontrahentów, gdyż nie są odpowiednio przygotowane na taką sytuację. "Jeśli do niej dojdzie, po prostu zastanawiają się, co robić i improwizują. Zwykle ze znikomym skutkiem, bo brak scenariusza skutkuje dezorganizacją w działaniu" – zauważył prezes firmy Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki.

"Część przedsiębiorców jeszcze przed upływem terminu widniejącego na fakturze przypomina klientom o konieczności uregulowania należności. 53 proc. firm robi to e-mailem, 52 proc. dzwoni do kontrahenta, a 41 proc. wysyła przypomnienie SMS-em" - zauważyli autorzy badania.

Co 5. firma umieszcza na fakturze ostrzeżenie o naliczeniu karnych odsetek w przypadku braku zapłaty, a 19 proc. ostrzega przed przekazaniem faktur do kancelarii prawnej. 18 proc. uprzedza, że wpisze dłużnika do biura informacji gospodarczej, np. Krajowego Rejestru Długów, zaś 15 proc. skieruje sprawę do firmy windykacyjnej. Z kolei 18 proc. przyznaje rabaty za rozliczenie się w terminie.

"Tylko 4 proc. firm w żaden sposób nie motywuje partnerów do płacenia na czas. Umieszczanie na fakturach wszelkiego rodzaju informacji motywujących do płatności jest bardziej popularne w firmach średnich, zatrudniających 50-250 pracowników. Natomiast mikrofirmy preferują miękkie metody, jak rozmowa telefoniczna, co wynika ze skali biznesu – mają mniej klientów, ale za to lepiej ich znają" - podano.

Jak dodano, w średnich firmach przeterminowane płatności stanowią ponad 20 proc. wartości wszystkich wystawianych faktur, a w małych firmach jest to 44 proc.

W badaniu powołano się na dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, z których wynika, że w I kwartale br. zbankrutowało 112 polskich firm. W analogicznym okresie ub.r. upadłości było 105. Liczba restrukturyzacji w pierwszych trzech miesiącach br. sięgnęła 1166, o 10 proc. więcej niż w tym samym czasie w ub.r.

Badanie „Scenariusze MŚP na niepłacenie przez kontrahentów” zostało zrealizowane przez TGM Research na zlecenie firmy Kaczmarski Inkasso na przełomie czerwca i lipca br. metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 402 przedsiębiorców z sektora MŚP, wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności.



red./PAP



bm