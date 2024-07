Olsztyn pamiętał o 81. rocznicy Rzezi Wołyńskiej

Uroczystości poprowadził od dekad związany z Towarzystwem Piotr Lisiecki, lider Ruchu Narodowego i Konfederacji na Warmii i Mazurach. Uczestniczyli w niej również Jerzy Szmit, prezes Fundacji im. Piotra Poleskiego, oraz liczna reprezentacja Konfederacji Korony Polskiej z Tomaszem Owsianikiem na czele.

— Dla pamięci o ofiarach Rzezi Wołyńskiej nigdy nie było dobrego czasu. Najpierw, bo to godziło w sojusze ukraińskie. Później budziła się państwowość ukraińska, to nie wypadało im to wypominać. A teraz jest wojna, więc nie wypada wypominać. Tak 80 lat wydarzeń i nigdy nie było dobrego czasu. Tym większe na nas leży zobowiązanie, potomkach i ostatnich świadkach, żeby te rzeczy odważnie przypominać — mówił Piotr Lisiecki. — Trzeba też pamiętać, że często sąsiad Ukrainiec ratował sąsiada Polaka przed UPA. I tym, którzy to robili, należy poddać sprawiedliwość — dodał.

— Dziękuję Piotrowi, że wspomniał o tych Ukraińcach, którzy ratowali Polaków w najprostszym ludzkim odruchu, że nie dali się zaczadzić tej absurdalnej, zbrodniczej ideologii, że jeden naród ma prawo mordować drugi naród — kontynuował Jerzy Szmit, prezes Fundacji im. Piotra Poleskiego. — Naszym obowiązkiem jest upominać o przypominanie, o trwanie tych pamięci, ale też i przypominanie nazwisk tych zbrodniarzy, którzy tego dokonali — podkreślił.

— Prawda o Rzezi Wołyńskiej ma rozbrzmiewać na salonach dyplomatycznych, żebyśmy nie wstydzili się tego, że jesteśmy Polakami i żeby prawda zawsze zwyciężała — apelował Tomasz Owsianik.

Kolejne rocznice Rzezi Wołyńskiej są obchodzone zazwyczaj w niedzielę najbliższą dacie 11 lipca, która symbolizuje tzw. Krwawą Niedzielę. Właśnie w niedzielę 11 lipca 1943 roku oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) przeprowadziły skoordynowany atak na polskie wsie i osady na Wołyniu. Celem było masowe wymordowanie ludności polskiej, co miało na celu etniczne oczyszczenie tych terenów. Szacuje się, że tego dnia zginęło kilka tysięcy Polaków, w tym wiele kobiet, dzieci i starców.

Krwawa Niedziela była kulminacyjnym momentem fali przemocy, która trwała od 1943 do 1945 roku i była częścią szerszej kampanii prowadzonej przez UPA przeciwko Polakom na Kresach Wschodnich. W wyniku Rzezi Wołyńskiej zginęło do 100 tysięcy Polaków.

Stanisław Kryściński