Olsztyński ratusz chce zbudować stadion

Stan stadionu przy al. Piłsudskiego pozostawia wiele do życzenia. Władze Olsztyna próbują ratować sytuację doraźnymi inwestycjami.

Dotyczą one głównie murawy oraz trybuny głównej. W pierwszym przypadku urządzono sztuczną murawę i zamontowano nowe oświetlenie. W drugim wymieniono m.in. krzesełka. Bezpańska pozostała za to trybuna wschodnia znajdująca się od strony ul. Leonharda. To się jednak zmieni.

Władze Olsztyna pozyskały na jej przebudowę około 30 mln zł rządowej dotacji. Nowy stadion zaprojektowany został tak, aby spełniał normy odpowiadające kryteriom minimum „kat. 3”, umożliwiając rozgrywanie wszystkich spotkań krajowych oraz meczów rozgrywek UEFA. Przewidziano tam także możliwość organizacji dużych imprez rozrywkowych.

Nigdy nie byliśmy tak blisko

Z końcem kadencji poprzedniego rządu znalazło się na ten cel 30 mln zł, co pozwoli na pierwszy etap modernizacji i wybudowanie trybuny po stronie wschodniej, przy ulicy Leonarda. Zgodnie z projektem do dyspozycji będzie 4510 miejsc, a trybuna wraz z zapleczem będzie spełniać niezbędne wymogi, pozwalające na organizację meczów piłkarskich.

Pod koniec marca zakończyły się prace nad przygotowaniem koncepcji nowego obiektu. — Głęboko wierzymy, że Miasto Olsztyn po wielu latach wywiąże się z obietnicy budowy Stadionu Miejskiego, na którą czekają tysiące olsztynian. Wiemy, że nigdy nie byliśmy tak blisko tej realizacji jak dziś — stwierdził wtedy ówczesny prezes zarządu Stomil Olsztyn S.A.

W pracach nad przygotowaniem koncepcji architektonicznej brali udział m.in. przedstawiciele Ośrodka Sportu i Rekreacji, administratora obiektu, którzy zgłosili do niej wiele wniosków.

— Rozmawiając z przedstawicielami służb porządkowych i delegatów PZPN, ustalono, że sektor kibiców gości pozostanie ze względów bezpieczeństwa w obecnym miejscu. Zostanie on jednak poszerzony, a między nim a trybuną wschodnią urządzony zostanie sektor buforowy, oddzielający — informuje o jednym z nich Zbigniew Szymula, rzecznik OSiR-u.

Pierwsza inwestycja o tak dużym zakresie

Teraz władze Olsztyna zdecydowały się na kolejny ważny krok. Rozpisały właśnie przetarg na przebudowę „stadionu miejskiego w Olsztynie”.

— Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, która obejmuję przeprojektowanie oraz wybudowanie Stadionu Miejskiego w Olsztynie — czytamy w przetargowym ogłoszeniu.

Same prace budowlane zakładają m.in. rozbiórkę trybuny południowej, przygotowanie strefy parkingowej w miejscu wyburzonej trybuny południowej; to także rozbiórka trybuny wschodniej oraz budowa nowej. Ale to nie koniec.

Wybrany wykonawca będzie musiał utwardzić miejsce dla wozów transmisyjnych o powierzchni minimum 20 x 30 m znajdującej się obok trybuny zachodniej na styku z trybuną północną. W planach jest nie tylko zajęcie się budową nowych trybun, ale także zagospodarowanie powierzchni znajdujących się w ich sąsiedztwie. W grę wchodzi renowacja masztu pierścieni olimpijskich znajdujących się przy trybunie wschodniej od strony ul. W. Leonharda, przeniesienie pomnika gimnastyczki z obręczą znajdującego się przy ul. Leonharda oraz modernizacja, ogrodzenie i powiększenie strefy parkingowej dla sędziów i delegatów znajdującej się za trybuną zachodnią.

Jedynym kryterium wyboru potencjalnego wykonawcy planowanego przedsięwzięcia jest cena.

— Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30 września 2026 roku — zaznaczają władze Olsztyna.

Sam termin składania ofert wyznaczono na 7 sierpnia. Ratusz zakłada, że prace rozpoczną się na początku listopada.

Jerzy Litwiński, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie, wskazuje na znaczenie planowanej inwestycji.

— Do tej pory też wiele wykonano, jak choćby nowe oświetlenie, nową murawę, a także rozbudowę zadaszonej trybuny. Jednak planowana obecnie inwestycja jest po raz pierwszy o tak dużym zakresie — stwierdził dyrektor Litwiński.

Grzegorz Szydłowski