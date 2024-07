Przed olsztyńską siedzibą PO manifestowali przeciw "torturowaniu" ks. Olszewskiego

Protestujący zgromadzili się, aby wyrazić swoje wsparcie dla księdza Olszewskiego i sprzeciw wobec działań władz. Organizatorzy podkreślali, że manifestacja zgromadziła znacznie więcej osób niż wcześniejsze protesty, co wskazuje na rosnące niezadowolenie społeczne. — Uwolnić księdza, zamknąć Bodnara! — skandowali zgromadzeni, nawiązując do działań ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara.

Podczas manifestacji został odczytany list bliskich księdza napisany na podstawie jego relacji po uwięzieniu. Ksiądz Olszewski skarży się w nim m.in. na to, że był skuty kajdankami przez całą dobę i pozbawiony dostępu do podstawowych potrzeb, takich jak woda i możliwość skorzystania z toalety. Informuje także, że podczas zatrzymania nadano mu status niebezpiecznego więźnia, co wiązało się z zaostrzeniem warunków izolacji.

Posłanka PiS Iwona Arent przemawiając powiedziała: — Wygląda na to, że Polska wróciła do praktyki tortur. To skandal na skalę co najmniej europejską. Praktyki takie, jak odmawianie wody i korzystanie z toalety, są zakwalifikowane jako tortury i poniżające traktowanie w konwencjach międzynarodowych.

Iwona Arent podkreślała również znaczenie Kościoła w walce z komunizmem i obronie wartości narodowych. — Dzięki Kościołowi udało nam się, dzięki kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, błogosławionemu, udało nam się zwalczyć komunizm — mówiła do zgromadzonych.

Do pikietujących siedzibę PO przy ulicy Pieniężnego w Olsztynie przemawiał także Paweł Warot, radny wojewódzki PiS i szef struktur miejskich tej partii. — Dożyliśmy niestety takich czasów, kiedy musimy stawać w obronie więzionych księży. Poprzednie rządy PO, PSL, poprzednie kadencje Donalda Tuska też aresztowały osoby, które przez 3,5 roku nie usłyszały zarzutu, to byli również więźniowie polityczni. Tak się składa, że ta władza właśnie potrzebuje więźniów politycznych, aby nas wszystkich zastraszyć, abyśmy się bali. Aresztowani są ludzie i przetrzymywani miesiącami bez postawienia zarzutu — stwierdził.

Radny Paweł Warot podkreślił również znaczenie jedności i solidarności w walce o wolność księdza Olszewskiego. — Musimy być razem i pod więzieniem tam, gdzie jest ksiądz Michał, i w każdym mieście w Polsce mówić, że to nie jest tędy droga w państwie demokratycznym, aby zamykać za nic księży. Nie możemy się na to zgodzić, żeby ksiądz był tak traktowany. To są tortury. W XXI wieku w państwie niby demokratycznym są tortury. Na to nie ma naszej zgody, a za to jest winny Bodnar. Uwolnić księdza, zamknąć Bodnara! — skandował.

Głos zabrał także ksiądz Jan Rosłan. — Gdzie są biskupi? Dzisiaj większość biskupów niestety milczy, dlatego tutaj jestem — mówił przemawiając ubrany w oficjalny strój prałata, ks. Rosłan.

Ksiądz Jan Rosłan wspominał również swoje doświadczenia z czasów stanu wojennego: — Ja jestem człowiekiem, który przeżył areszt, spałem na gołych deskach w Olsztynie i wiem, jak można poniewierać człowieka. Było to w lutym, w 1982 roku w stanie wojennym, bo wtedy byłem pracownikiem zarządu regionu Solidarności — mówił.

Organizatorzy zapowiedzieli kontynuację protestów i intensyfikację działań na rzecz uwolnienia księdza Michała oraz obrony wartości demokratycznych w Polsce. Na koniec odśpiewano hymn Polski. Podobne manifestacje odbyły się w wielu miastach kraju.

Ksiądz Michał Olszewski, sercanin i przedstawiciel Fundacji Profeto, jest jednym z dziesięciu podejrzanych w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Krajową. Śledztwo dotyczy wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Obecnie przebywa w areszcie, a na początku czerwca 2024 roku usłyszał dwa nowe zarzuty związane z podejrzeniem popełnienia przestępstwa "prania pieniędzy" zgodnie z art. 299 Kodeksu karnego.

Stanisław Kryściński