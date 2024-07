Rada Osiedla Jaroty przygotowała spis najniebezpieczniejszych przejść na Jarotach [ZDJĘCIA]

Tomasz Boenke, członek Rady Osiedla Jaroty zwrócił uwagę na problem niebezpiecznych przejść i skrzyżowań na jednym z największych osiedli w Olsztynie na początku bieżącego roku. Według niego niektóre przejścia są słabo oznakowane, mają wytarte pasy, a niektóre powinny być doświetlone lub zaopatrzone w system inteligentnego ostrzegania przed pieszymi.

Dodaje, że po zakończeniu inwestycji tramwajowej sytuacja dotycząca bezpieczeństwa uległa poprawie, lecz w wielu miejscach należy jeszcze dopracować kilka kwestii związanych z przejściami, które będą przydatne nie tylko dla pieszych, ale i kierowców.

W tym celu Rada Osiedla Jaroty przygotowała specjalny raport o wszystkich przejściach dla pieszych oraz skrzyżowaniach, które powszechnie uchodzą na Jarotach za niebezpieczne. Tomasz Boenke był głównym pomysłodawcą projektu i sam go nadzorował. Według zapowiedzi raport ma trafić wprost do prezydenta Olsztyna Roberta Szewczyka oraz Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu.

Raport obejmuje 43 przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania, które ocenianie są według następujących kryteriów: natężenie ruchu, sygnalizacja świetlna, stan techniczny przejścia, widoczność przejścia oraz rozwiązane poprawiające bezpieczeństwo

— Po zsumowaniu punktów powstało zestawienie przejść dla pieszych, które wymagają natychmiastowej poprawy — czytamy w oficjalnym raporcie.

W raporcie pojawiło się 5 najbezpieczniejszych i 5 najniebezpieczniejszych przejść/skrzyżowań na Jarotach. My skupiliśmy się na pierwszej trójce tych najniebezpieczniejszych. Opis przejść jest zaczerpnięty z opublikowanego raportu przygotowanego przez Tomasza Boenke oraz Rady Osiedla Jaroty.

3. Przejście na ul. Wilczyńskiego przy Centrum HB

Jedno z najniebezpieczniejszych przejść na Jarotach, choć teoretycznie wyposażone w niemal wszystkie rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo. Niestety, kierowcy często łamią w tym miejscu przepisy wyprzedzając na przejściu lub znacznie przekraczając dozwoloną prędkość.

Piesi największą uwagę muszą zwracać wchodząc na przejście od strony HB – w tym miejscu mamy dwa pasy ruchu, a widoczność dla kierowców jest bardzo słaba z powodu parkujących przy budynku samochodów. Nie pomogło tutaj nawet wyłączenie z użytkowania kilku miejsc postojowych.

Na przejściu należałoby zamontować inteligentne oświetlenie ostrzegające kierowcę o zbliżającej się osobie do przejścia. Na pewno skutecznym rozwiązaniem byłoby również wprowadzanie rozwiązań mających za zadanie wymuszenie na kierowcach ograniczenia prędkości do dozwolonych w tym miejscu 40 km/h. Oddana niedawno do użytku wyremontowana nawierzchnia zachęca co niektórych do mocniejszego naciśnięcia pedału gazu."

2. Skrzyżowanie ul. Witosa/Myszki Miki

Przejście bezwzględnie wymagające inwestycji. Po obu stronach mamy dwa pasy ruchu rozdzielone pasem zieleni. Pokonanie przejścia wymaga jednak dużej ostrożności, bo auta rozwijają na tym odcinku dużą prędkość.

Najlepszym rozwiązaniem byłby montaż sygnalizacji świetlnej włączanej na przycisk, ale jest to bardzo kosztowne. Tańszym pomysłem byłby montaż, jak na ul. Krasickiego, dodatkowego światła ostrzegawczego nad znakiem drogowym.

1. Skrzyżowanie ul. Płoskiego/Laszki/Dorantta

Skrzyżowanie, na którym znajdują się najbardziej niebezpieczne przejścia dla pieszych na Jarotach i jedne z najniebezpieczniejszych w całym mieście – zarówno dla pieszych, jak i kierowców. Szczególnie dotyczy to ulicy Płoskiego. Od strony obwodnicy w tym miejscu są aż trzy pasy ruchu, kierowcy przez to mają ograniczoną widoczność i często dochodzi do sytuacji, gdy auta jadące na wprost wyprzedzają na przejściu.

Niedawno policja w tym miejscu przeprowadziła akcję z udziałem drona i okazało się, że te sygnały się niestety potwierdziły. Mało który kierowca ustępuje pierwszeństwa pieszym, bo samochody zwyczajnie jadą w tym miejscu zbyt szybko. Nieco lepiej jest na przejściu od strony sklepu Decathlon – tam mamy tylko dwa pasy i nieco mniejszy ruch. Ale już na wysokości Intermarche znów mamy trzy pasy i znów wejście na przejście jest bardzo niebezpieczne.

Zwracam również uwagę na bardzo utrudniony wyjazd spod obu sklepów – słaba widoczność oraz duży ruch powodują, że często dochodzi tutaj do niebezpiecznych sytuacji. Przejście priorytetowo powinno mieć zainstalowaną sygnalizację świetlną, a dodatkowo powinny być nam nim zastosowane wszystkie rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo. Jeśli to nie nastąpi w najbliższym czasie, może na nim dojść do tragedii."

Swoiste TOP 5 najniebezpieczniejszych przejść lub skrzyżowań na Jarotach uzupełniają skrzyżowanie ul. Wilczyńskiego/Janowicza/Herberta oraz skrzyżowanie ul. Krasickiego/Kubusia Puchatka/Witosa

Nie zabrakło również pozytywnego akcentu, czyli tych bezpieczniejszych przejść z których wyróżniono m.in.: skrzyżowanie Wilczyńskiego/Sikorskiego, skrzyżowanie ul. Witosa/Kanta oraz skrzyżowanie Witosa/Laszki/Janowicza . Jak zaznacza Tomasz Boenke, nie każde z tych przejść jest idealne, potrzebne są poprawki w niektórych miejscach, ale można je uznać za "bezpieczne".

Źródło: "Przejścia dla pieszych na Jarotach". Raport nt. bezpieczeństwa