Nad jeziorem Ukiel w Olsztynie powstanie hotel światowej sieci [ZDJĘCIA]

Deweloperzy bardzo upodobali sobie tereny bezpośrednio graniczące z jeziorem Ukiel. To właśnie tutaj powstają ogromne inwestycje, których efektem będą mieszkania czy prestiżowe hotele. Kolejny z nich to pięciogwiazdkowy hotel sieci Hilton, który powstanie w pobliżu plaży miejskiej.

Jezioro Ukiel przez wielu zwane Krzywym to bez wątpienia perełka Olsztyna. Zalety największego akwenu w mieście dostrzegają nie tylko mieszkańcy, ale także deweloperzy, którzy w nadbrzeżnych działkach widzą doskonały biznes.

Nad jeziorem stopniowo powstają nowe obiekty. Jednym z wielu przykładów może być budowa nieopodal akwenu przy ul. Lotniczej, w pobliżu przesmyku "Lwia Paszcza", bowiem powstaje tam hotel.

Pozwolenie na budowę tego obiektu miasto wydało już w 2021 roku. Budynek będzie miał 3 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną, 94 pokoje, 192 łóżka i 96 miejsc postojowych. 41 z nich umiejscowionych będzie w garażu, 55 w terenie.

Ale to nie wszystko. Niedługo nad jeziorem Ukiel ruszyć ma budowa pięciogwiazdkowego hotelu sieci Hilton. Z działki zostały już wykarczowana roślinność, a teren przystosowywany jest pod budowę.

Hotel powstanie pomiędzy plażą numer dwa, gdzie jest boisko i plac zabaw, a plażą numer 3, gdzie są boiska i skatepark. Powstanie nieco powyżej obecnej drewnianej, białej zabudowy, przy której jest wypożyczalnia rowerów wodnych i motorówek. Ten budynek będzie wyburzony.

Nowy hotel będzie miał dwie bryły połączone parkingiem podziemnym na ponad 200 miejsc i wspólnym parterem, gdzie będzie mieścił się basen, restauracja, sale konferencyjne i strefa spa.

Pierwsza, większa bryła będzie miała ok. 13 metrów wysokości do ostatniego piętra. Zaplanowano tam 140 pokoi, a na dachu budynku – basen. Druga bryła będzie nieco wyższa, ale mniejsza kubaturowo. Wysokość ostatniej kondygnacji sięgnie ok. 14 metrów. Będzie tam 37 apartamentów o podwyższonym standardzie.

Łączna powierzchnia obu budynków to ponad 73 tys. metrów kwadratowych. Natomiast łączna powierzchnia zabudowy to ponad 3,5 tys. metrów kwadratowych.

Budynek będzie posadowiony w odległości ok. 25 metrów do drewnianego pomostu, który łączy plaże, od jeziora będzie go oddzielała zieleń.

Nasz fotoreporter sprawdził, na jakim etapie są obecnie prace.