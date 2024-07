Z warmińsko-mazurskiego szybkim połączeniem kolejowym. Powstanie tu szprycha CPK?

Samorządowcy z woj. mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego zdecydowali o wystąpieniu do premiera z petycją, by rząd nie rezygnował z budowy szybkiego połączenia kolejowego od Giżycka przez Łomżę i Ostrołękę - połączenie to planowano jako tzw. szprychę CPK.