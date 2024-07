Ósmoklasiści z Warmii i Mazur poznali swoje wyniki z egzaminu. Jak im poszło?

Mówi się, że napisanie egzaminu to pestka w porównaniu do stresu jaki przychodzi w dniu odebrania wyników. Taki stres właśnie przeżywają ósmoklasiści, którzy niedawno otrzymali zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 61 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 52 proc. – podała w środę (3 lipca) Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego.

Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego, najczęściej wybieranego języka obcego (wybrało go 97,7 proc. uczniów) to 66 proc. punktów, z niemieckiego – 53 proc., z rosyjskiego – 79 proc., z francuskiego – 88 proc., z hiszpańskiego – 72 proc. i z włoskiego – 47 proc.

Jak zaznaczono we wstępnej informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty, opublikowanej w środę (3 lipca) przez CKE, są to wyniki uczniów będących obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzono 14-16 maja. Przystąpiło do niego ok. 220,9 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, w tym ok. 11,3 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego uzyskany przez uczniów z Ukrainy to 49 proc., z matematyki – 38 proc., z języka angielskiego – 49 proc., z języka rosyjskiego – 91 proc.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu na swojej stronie internetowej.

W środę od godz. 8.30 absolwenci klas VIII szkół podstawowych mogą poznać swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem aplikacji ZIU.

W środę otrzymają też zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jak poszło uczniom z Warmii i Mazur?

Język polski mogłoby się wydawać, że nie sprawi młodzieży wielu trudności, jednak nic bardziej mylnego. Najlepiej poszło uczniom z Olsztyna, gdzie średni wynik to 59,7 proc. Najsłabiej egzamin "z polaka" napisała młodzież z powiatu bartoszyckiego, ich średni wynik to 49,2 proc.

Królowa nauk, czyli matematyka to zmora dla wielu młodych ludzi. Niestety, tym razem najsłabiej poszło uczniom z powiatu piskiego, gdzie średni wynik to 37,5 proc. Najlepsi ponownie okazali się uczniowie z Olsztyna, bo ich średni wynik to 55, 2 proc.

Język angielski to zdecydowanie przedmiot, w którym młodzież czuje się najlepiej. Uczniowie z każdego powiatu na Warmii i Mazurach zdobyli statystycznie ponad 50 proc. Najlepiej poszło młodym z Olsztyna, którzy uzyskali średnio 74, 2 proc. W tym przypadku najsłabiej poszło uczniom z powiatu oleckiego. Ich średni wynik to 51,5 proc.

Olsztyn najlepszy w województwie?

Jak się okazuje, najlepiej egzamin ósmoklasisty w całym województwie napisała młodzież z Olsztyna, ale które szkoły były najlepsze?

Nie będzie zdziwienia, jeśli chodzi o egzamin z języka angielskiego. Najlepiej napisali go uczniowie Szkoły Podstawowej nr 311 z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi. Ich średni wynik to ponad 90 proc.

Matematyka najlepiej poszła młodzieży ze Społecznej Szkoły Podstawowej "101", gdzie średni wynik to 82,3 proc.

Tegoroczny egzamin z języka polskiego to było nie lada wyzwanie. Najlepiej poradzili z nim sobie młodzi z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny, zdobywając średnio 77 proc.

Egzamin ósmoklasisty w tym roku po raz ostatni przeprowadzany był na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono w związku z pandemią COVID-19. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

źródło: PAP/GO