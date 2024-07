Ruszają letnie remonty w Olsztynie. Na początek ul. Dąbrowszczaków [ZDJĘCIA]

Wśród wytypowanych do remontu są także fragmenty ulic Murzynowskiego, Kołobrzeska (od skrzyżowania z Dworcową do skrzyżowania z Leonharda), Barcza (od skrzyżowania z Krasickiego do skrzyżowania z Turowskiego) i Augustowska (od skrzyżowania z Wyszyńskiego do skrzyżowania z Opolską).

Co istotne dla zmotoryzowanych mieszkańców Olsztyna, prace te nie będą wymagały wprowadzenia długotrwałych zmian w organizacji ruchu.

W zależności od długości remontowanego odcinka przewiduje się, że remonty będą trwały od 3 do 10 dni. Co więcej, będą prowadzone rejonami miast nie powodując utrudnień w kilku punktach miasta jednocześnie.

— To nie będzie tradycyjne łatanie dziur — zaznacza dyrektor Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Marcin Szwarc. — W pierwszej fazie prace będą polegały na zdjęciu starej nawierzchni, regulacji studzienek i wpustów w pasie drogowym. Następnie zostanie położony nowy asfalt.

Podczas typowania do remontu ulic pod uwagę były brane opinie przedstawicieli Rad Osiedli, przeprowadzone inspekcje stanu dróg, jak również zgłoszenia mieszkańców.