Ten zaniedbany teren w Olsztynie wkrótce przejdzie metamorfozę. Co się zmieni? [ZDJĘCIA]

Zaniedbany teren wzdłuż kanału między ul. Andersa, ul. Sucharskiego i al. Sikorskiego wkrótce przejdzie metamorfozę dzięki realizacji projektu z Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy osiedla Generałów zyskają nowe miejsce do odpoczynku i rekreacji. Co się zmieni?

Zielony teren wzdłuż kanału pomiędzy ul. Andersa, ul. Sucharskiego i al. Sikorskiego zostanie odrestaurowany i uporządkowany. Wszystko za sprawą zeszłorocznej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz projektu, który w tym roku zostanie zrealizowany.

— Chodzi o uporządkowanie, oczyszczenie oraz zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż kanału pomiędzy terenem rekreacyjnym na os. Generałów a aleją Sikorskiego. Teren zatopiony w zieleni z alejkami spacerowymi będzie miejscem odpoczynku, spacerów i oddechu w środku osiedla. Lampy, ławki, informacje o patronach ulic osiedla będą stanowić dodatkową atrakcję tego miejsca — informują mieszkańcy.

Inwestycja łączy al. Sikorskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego z terenami rekreacji na osiedlu Generałów, na tyłach ul. Andersa i ul, Sucharskiego. Obecnie teren jest bardzo zaniedbany, kanał jest zanieczyszczony, zaśmiecony, a dwie alejki łączące ul. Andersa z ul. Sucharskiego wymagają remontu (nierówna nawierzchnia, krzywe płyty betonowe).

Według mieszkańców osiedla miejsce to stanowi również ważny szlak komunikacyjny z przystanku tramwajowego do drugiej części osiedla. Po uporządkowaniu, oczyszczeniu i wytyczeniu alejek spacerowych obszar ten dalej będzie pełnił funkcje zieleni publicznej, ale o dużo większej atrakcyjności i funkcjonalności niż obecnie. Teren ten ma naturalne predyspozycje do pełnienia takich funkcji, ponieważ znajduje się pomiędzy punktami ciążenia na tym osiedlu: al. Sikorskiego, terenami rekreacji, przystankiem tramwajowym i autobusowymi, budynkami mieszkalnymi.

Całe założenie to pierwszy etap budowy dużego parku osiedlowego ciągnącego się właśnie z okolic ul. Andersa poprzez tereny przy ul. Bartąskiej (na tyłach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) aż do ul. Bukowskiego i nowo powstałego miniparku Zacisze.

Ze względu na ograniczone środki do realizacji przewidziano w 1 etapie uporządkowanie i oczyszczenie terenu, zieleni, kanału oraz realizację ok. 200 m ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych. Chodzi o przebudowę i modernizację przejścia (jako ciąg pieszy i ciąg pieszo-rowerowy o długości ok 60 m) między ul. Andersa i ul. Sucharskiego oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż kanału (o długości ok 140 m).

— Realizowane zadanie ma na celu nie tylko wytyczenie potrzebnego przejścia z al. Sikorskiego do terenów rekreacyjnych na osiedlu Generałów, ale również poprawę komfortu i jakości istniejących ciągów pieszych łączących ul. Andersa z ul. Sucharskiego. Chodzi również o uczytelnienie istniejącego cieku wraz z obudową biologiczną, oczyszczenie jego oraz generalne uporządkowanie zaniedbanego fragmentu osiedla oraz co bardzo istotne, ograniczenie marginalizacji przestrzennej i społecznej tej części osiedla, która przez lata stała się śmietniskiem, miejscem spotkań osób pijących alkohol, bezdomnych — informują mieszkańcy.

Dzięki projektowi mieszkańcy będą mieli łatwiejszy dostąp do terenów rekreacji, a komunikacja piesza z przystanku tramwajowego w kierunku ul. Sucharskiego będzie bezpieczniejsza i bardziej przyjazna.

Według złożonego projektu dodatkowym elementem może być utworzenie tablic informacyjnych, standów z planem, mapą osiedla wraz z objaśnieniem nazwisk patronów ulic wraz z pokazaniem historii osiedla, zdjęć, map ukazujących jak to miejsce wyglądało w przeszłości. Stanowić to będzie na pewno dużą ciekawostkę dla odwiedzających jak i zapewne dla samych mieszkańców.

Łączny koszt inwestycji wyniesie około 266 000 zł. Projekt osiedlowy OBO jest już w przygotowaniu do realizacji.