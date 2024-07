Dwie silne drużyny zmierzą się w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw Europy

Największa piłkarska impreza na Starym Kontynencie wkroczyła w fazę pucharową. W ćwierćfinałach Euro 2024 na pewno zobaczymy Niemcy, Hiszpanię, Anglię i Szwajcarię. Dwie pierwsze reprezentacje rozegrają ze sobą bezpośredni mecz o awans do półfinału. To starcie z miejsca zostało uznane za prawdziwy hit.

Gospodarze, czyli reprezentacja Niemiec jako pierwsza drużyna zapewniła sobie awans do 1/8 finałów mistrzostw Europy w piłkę nożną w bardzo dobrym stylu pokonując Danię 2:0. Bramki dla drużyny Juliana Nagelsmanna strzelali kolejno Kai Havertz ('53, rzut karny) oraz Jamal Musiala ('68).

Hiszpania podejmowała rewelację tegorocznego turnieju, czyli Gruzję. Euforia oraz radość z gry nie wystarczyła podopiecznym Willy'ego Sagnola na nawiązanie równej walki z o wiele bardziej doświadczonym rywalem. Co prawda samobójczy gol hiszpańskiego stopera Robina Le Normanda ('18) otworzył wynik dla Gruzinów, to w dalszej części pojedynku "La Furia Roja" nie miała litości. Ostatecznie wygrali oni 4:1 po trafieniach Rodriego ('39), Fabiana Ruiza ('51), Nico Williamsa ('75) i Daniego Olmo ('83).

Wielu ekspertów mówi, że na etapie ćwierćfinału odbędzie się przedwczesny finał. Na murawie Stuttgart Arena 5 lipca (piątek) Niemcy zagrają właśnie z Hiszpanią. Będzie to pojedynek dwóch najskuteczniejszych ekip. "Die Mannschaft" strzeliło do tej pory 10 goli. Ekipa prowadzona przez Luisa De La Fuente zaliczyła jedno trafienie mniej.

Kolejną parą ćwierćfinałową tworzy Anglia i Szwajcaria. Podopieczni Garetha Southgate'a mogą dziękować losowi za to, że jeszcze biorą udział w tym turnieju. We wczorajszym (30 czerwca) starciu 1/8 finału "Synowie Albionu" przegrywali ze Słowacją po strzale Ivana Schranza ('25). Niemoc Anglików trwała do doliczonego czasu gry. Na dosłownie pół minuty przed końcem meczu fantastycznym strzałem z przewrotki popisał się Jude Bellingham ("90+5), co doprowadziło do pierwszej na tym turnieju dogrywki. W niej lepsi był Anglicy, którzy po golu kapitana Harry'ego Kane'a cieszyli się ze zwycięstwa i awansu do ćwierćfinału.

Autorem sporej sensacji byli Szwajcarzy, którzy wyrzucili za turniejową burtę aktualnych mistrzów Europy, Włochy. "Azzuri" grali bardzo niedokładnie, natomiast drużyna Murata Yakina zwietrzyła okazję do odniesienia zwycięstwa swoją dobrym przygotowaniem. Mecz zakończył się wynikiem 2:0, a autorami bramek byli Remo Freuler ('37) i Ruben Vargas ('46).

W 1/8 finału Euro 2024 rozegrane zostaną jeszcze cztery spotkania:

— Francja - Belgia (1 lipca, godz. 18:00, Düsseldorf Arena, Düsseldorf )

— Portugalia - Słowenia (1 lipca, godz. 21:00, Frankfurt Arena, Frankfurt nad Menem)

— Rumunia - Holandia (2 lipca, godz. 18:00, Munich Football Arena, Monachium)

— Austria - Turcja (2 lipca, godz. 21:00, Leipzig Stadium, Lipsk



Źródło: WP Sportowe Fakty