Niepokojące wieści z granicy. Ponad 160 prób nielegalnego wkroczenia do Polski w ciągu ostatnich trzech dni

Migranci usiłowali dostać się do Polski w rejonie działania placówek SG w Białowieży, Bobrownikach, Czeremsze, Krynkach, Narewce i Szudziałowie. Były też próby przekroczenia granicy na rzece Świsłocz.

— Najwięcej prób dostania się wbrew przepisom do Polski – 70 – było w piątek, ponad 60 w sobotę i prawie 30 w niedzielę — poinformowała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku mjr SG Katarzyna Zdanowicz.

Kilkukrotnie doszło do agresywnych zachowań osób za techniczną zaporą. Migranci rzucali w stronę polskich patroli gałęziami i kamieniami.

Zatrzymano pięć kolejnych osób, które przyjechały odebrać migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę białorusko-polską. SG przypomniała, że za pomocnictwo grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

— Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce, zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen od 5 do 10 lat — przypomniała SG.

Łącznie dotychczas na odcinku granicy z Białorusią, za który odpowiada Podlaski Oddział SG zatrzymano 208 osób za pomocnictwo i organizowanie nielegalnego przekroczenia tej granicy.

Pogranicznicy udzielali w ostatnich dniach pomocy medycznej dwóm migrantom, którzy takiej pomocy wymagali.

Od 13 czerwca na ok. 60 km granicy z Białorusią w Podlaskiem obowiązuje strefa buforowa z zakazem przebywania. Została wprowadzona na 90 dni na podstawie rozporządzenia MSWiA. Na ponad 40 km nie wolno przebywać w pasie o szerokości 200 metrów od linii granicy, na 16 km pas z zakazem przebywania ma ok. 2 km szerokości.

SG oceniła po dwóch tygodniach obowiązywania strefy, że znacznie spadła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy.

(PAP)