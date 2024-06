Długoterminowe obniżanie się bezrobocia, to w głównej mierze efekt demografii, a nie nadzwyczajnego popytu na pracowników - wskazała Konfederacja Lewiatan w komentarzu do danych GUS.

Jak poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia w maju 2024 r. wyniosła 5,0 proc. wobec 5,1 proc. miesiąc wcześniej. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła zaś 776,6 tys. w porównaniu do 797,1 tys. osób miesiąc wcześniej.

Jak zauważył ekspert Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka opublikowany odczyt GUS ws. bezrobocia, to efekt wywołany głownie przez demografię. "Bezrobocie po chwilowym, niewielkim wzroście na początku roku kontynuuje marsz w dół. W maju wyrównany został rekord z lata 2023 roku i stopa bezrobocia wyniosła 5 proc. Długoterminowe obniżanie się bezrobocia to w głównej mierze efekt demografii, a nie nadzwyczajnego popytu na pracowników" - wskazał.

Dodał, że według niego historyczny odczyt bezrobocia w maju może być spowodowany dobrą pogodą w tym miesiącu oraz dwoma długimi weekendami i wzrostem zapotrzebowania na pracowników sezonowych. "Oczywiście samo bezrobocie jest silnie regionalne, z wyraźnie wyższymi wskaźnikami na ścianie wschodniej Polski" - podkreślił Zielonka.

"Gdy przyjrzymy się bliżej jakościowym badaniom pracodawców przez GUS, to widzimy, że w głównej mierze firmy mają zamiar utrzymywać w najbliższym czasie poziom zatrudnienia, co oznacza, że wszelkie wahania na rynku pracy, czy to wskaźnika bezrobocia czy zatrudnienia nie będą zwiastowały niczego nadzwyczajnego. Te miękkie badania potwierdzają też dane o wakatach zgłaszanych do urzędów pracy. Te w maju w skali miesiąca zmalały o blisko 4 tys." - dodał ekspert.

