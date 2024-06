Znamy grupy najważniejszego turnieju siatkarskiego roku. Polki w dogodnej sytuacji

Wiemy z kim reprezentacja Polski siatkarek zawalczy w fazie grupowej podczas siatkarskiego turnieju olimpijskiego w Paryżu. Los przydzielił naszej drużynie trzy drużyny: faworyta do medalu, nieobliczalny zespół oraz "kopciuszka".

Na dzień przed startem fazy pucharowej Ligi Narodów kobiet w Bangkoku rozlosowano grupy siatkarskiego turnieju igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Reprezentacja Polski siatkarek pod wodzą Stefano Lavariniego w kapitalny sposób wywalczyła sobie przepustkę do turnieju olimpijskiego podczas zeszłorocznego kwalifikacyjnego w Łodzi. W ostatnim meczu decydującym o awansie Polki w bardzo dobrym stylu pokonały reprezentację Włoch 3:1.

Podczas tegorocznej Ligi Narodów niektóre drużyny cały czas walczyły o wyjazd do Paryża - każdy mecz był punktowany w rankingu światowym na podstawie którego później wybierano uczestników IO. Polska drużyna mogła w ten sposób potraktować VNL w sposób treningowy.

Drużyna Stefano Lavariniego musiała czekać do końca fazy zasadniczej Ligi Narodów, aby poznać komplet uczestniczek siatkarskiego turnieju w stolicy Francji. W środę (19 czerwca) odbyło się losowanie podczas którego nasza drużyna poznała rywalki.

W trzech grupach rozlosowano po cztery zespoły. Francja (gospodarz), Brazylia (lider rankingu światowego) oraz Włochy (2. miejsce w rankingu) zostały bezpośrednio rozstawione na pierwszych miejscach.

Trzy koszyki prezentowały się w następujący sposób. O przydziale do danego koszyka decydowało miejsce w światowym rankingu z dnia 17 czerwca:

- Koszyk 1 (zespoły z miejsc 10-12): Kenia, Dominikana, Serbia

- Koszyk 2 (zespoły z miejsc 7-9): Holandia, Japonia, Chiny

- Koszyk 3 (zespoły z miejsc 4-6): Turcja, Polska, Stany Zjednoczone

W wyniku losowania siatkarki Stefano Lavariniego poznały drużyny, z którymi zmierzą się o medal olimpijski. Zagrają one z Brazylią, Japonią oraz Kenią.

Reprezentacja Brazylii kobiet aż 11 razy brała udział w Igrzyskach Olimpijskich z czego dwukrotnie sięgała po złoty medal. Liderki rankingu FIVB w tym sezonie kadrowym wygrały fazę zasadniczą Ligi Narodów, pokonując podczas turnieju reprezentację Polski 3:1.

Japonia tylko dwukrotnie nie występowała podczas kobiecego turnieju olimpijskiego - w 1980 roku w Moskwie oraz podczas igrzysk w Sydney w 2000 roku.Siatkarki z Kraju Kwitnącej Wiśni walczą tak naprawdę o złote medale nieprzerwanie od 1964 roku, kiedy to igrzyska rozgrywano w Tokio. To właśnie na własnym podwórku zdobyły pierwszy złoty medal tej imprezy. Ten sukces powtórzyły w Montrealu w 1976 roku. Jeśli chodzi o tegoroczną Ligę Narodów, to japońskie siatkarki zakończyły fazę zasadniczą na 5. miejscu. W meczu przeciwko Polsce przegrały 0:3.

Kenia jawi się jako najsłabszy zespół z "polskiej" grupy. Ma również najmniej występów olimpijskich z całej stawki - Kenijki pojawiły się w Atenach (2004) i Tokio (2020). Święcą jednak sukcesy na swoim polu - aż 10 razy triumfowały w mistrzostwach Afryki i są aktualnie najlepszym zespołem tego kontynentu.

Grupy żeńskiego turnieju siatkówki podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu:

Grupa A: Francja, Stany Zjednoczone, Chiny, Serbia

Grupa B: Brazylia, Polska, Japonia, Kenia

Grupa C: Włochy, Turcja, Holandia, Dominikana

Awans do ćwierćfinału wywalczą po trzy najlepsze drużyny z pierwszego i drugiego miejsca oraz dwa najlepsze zespoły z trzeciej pozycji.

Dokładny terminarz rozgrywek nie jest jeszcze znany. Wiadome jest, że siatkarski turniej kobiet podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu rozpocznie się 28 lipca. Finał zaplanowany jest na 11 sierpnia.

