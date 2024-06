Kolejne kroki w celu przebudowy "klepiska" na ul. Nowowiejskiego w Olsztynie [ZDJĘCIA]

W sierpniu 2023 roku na problem parkingu zwrócił uwagę radny Olsztyna Paweł Klonowski, który w swojej interpelacji do ówczesnego prezydenta Piotra Grzymowicza napisał, że "parking pełni funkcję miejskiego szaletu i będącego terenem nielegalnego wyrzucania odpadów, w tym budowlanych, a także szkodliwym dla finansów miasta dzikim wyłomem w strukturze strefy płatnego parkowania".

Grzymowicz w swojej odpowiedzi przekazał, że "Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie zwrócił się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich, niezbędnych do rozpoczęcia jakikolwiek prac na wskazanym terenie. W odpowiedzi uzyskanej dnia 22 września 2023 roku, WUOZ w Olsztynie zaakceptował inwestycję polegającą na przebudowie obecnie istniejącego parkingu, jednak wyłącznie tymczasowo i do momentu przywrócenia obszarowi zabytkowemu, jego historycznych wartości, w tym realizacji inwestycji uczytelnienia i ekspozycji fortyfikacji Starego Miasta".

I dodał: — Z otrzymanych warunków od WUOZ wynika, że rozpoczęcie jakichkolwiek prac projektowych i budowlanych, będzie musiało zostać poprzedzone kwerendą wykonanych dotychczas badań archeologicznych oraz dodatkowymi ratunkowymi badaniami archeologicznymi na obszarach nieprzebadanych. Aktualnie ZDZiT w Olsztynie przygotowuje się do udzielenia stosownego zamówienia w tym zakresie.

Jak się okazuje, sprawa przebudowy parkingu na ul. Nowowiejskiego powoli zaczyna iść do przodu. Olsztyński ZDZiT szuka wykonawcy, który sporządziłby dokumentacje projektową odnośnie tej inwestycji w terminie 150 dni od podpisania umowy.

W przeszłości pierwszym pomysłem miasta było zbudowanie w miejscu klepiska parkingu podziemnego. Z powodów finansowych ten temat jednak porzucono. Coraz częściej słyszy się jednak o tym, że na ul. Nowowiejskiego powstanie parking ale... nadziemny.