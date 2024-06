Probierz zachwyca stylem na Euro, a pamiętacie "szczęśliwy płaszcz" Engela?

Trener Michał Probierz wprowadził odświeżenie do drużyny. Także jego styl i elegancja nie przeszły niezauważone.

Styl i elegancja: Michał Probierz zachwyca na Euro

Na obecnym Euro dzieje się naprawdę dużo. Choć polska drużyna nie wygrywa, jej gra jest wyjątkowo atrakcyjna. Kibice nie odczuwają nudy, wstydu ani żenady, co zazwyczaj towarzyszyło meczom Polaków. Wręcz przeciwnie, oglądanie ich sprawia prawdziwą przyjemność i rodzi pytania: "Czy to naprawdę nasi tak dobrze grają?"

Jest jeszcze jeden aspekt, który przyciąga uwagę. Piłkarze nie tylko świetnie grają, ale i prezentują się nienagannie. Trener Michał Probierz wprowadził odświeżenie do drużyny. Także jego styl i elegancja nie przeszły niezauważone – nawet BBC wyróżniło jego ubiór, publikując oddzielny post na ten temat na platformie X.

Michał Probierz podczas meczu Polski z Holandią zaprezentował się w garniturze polskiej marki Lancerto, zaprojektowanym przez Michała Kędziorę, znanego jako Mr. Vintage. Wybrał beżowy garnitur, białą koszulę, dwurzędową kamizelkę w kratę, brązowe skórzane buty i granatowy krawat. Nawet zegarek idealnie komponował się z resztą stylizacji.

BBC opublikowało wpis, który podkreśla nowy trend wśród trenerów:

"Precz z Garethem Southgate'em! W mieście pojawił się nowy szef w kamizelce! Michał Probierz."

Pod fotografią stylizacji Probierza pojawiło się mnóstwo komplementów od zagranicznych internautów:

"Tak wygląda prawdziwy boss. Ten pan ma świetny styl. Czemu inni mężczyźni się tak nie ubierają?"

"Tak się rodzi legenda. Brawo!"

"Jestem pod wrażeniem stylu tego pana. Polska może być dumna z jego męskiej stylizacji."

Jak to dawniej bywało

Porównując Probierza do poprzednich trenerów polskiej reprezentacji, można zauważyć, że każdy z nich miał swoje unikalne podejście do mody.

Franciszek Smuda, na przykład, wolał sportowy styl. W trakcie mistrzostw Europy w 2012 roku paradował w dresie, co tłumaczył tym, że garnitur go paraliżuje.

Adam Nawałka prezentował się bardzo elegancko, często łącząc marynarkę z pikowaną kamizelką lub swetrem, a kibice zapamiętali go również z charakterystycznym szalikiem. Jego styl styliści określali jako włoski "eleganckich mieszkańców Mediolanu". Uznany był za jednego z najlepiej ubranych trenerów na Euro 2016.

Jerzy Brzęczek, następca Nawałki, również stawiał na elegancję, często pojawiając się w garniturze lub eleganckim płaszczu.

Czesław Michniewicz podczas meczów zazwyczaj wybierał eleganckie stroje, podobnie jak Paulo Sousa, który czasem łączył elegancję ze sportowymi elementami, np. do garnituru zakładając sportowe buty.

Waldemar Fornalik balansował między sportowym dresami a eleganckimi garniturami, w zależności od sytuacji.

Leo Beenhakker, pełniący funkcję selekcjonera od 2006 do 2009 roku, również prezentował się w garniturach, przykuwając uwagę swoimi stylizacjami.

Szczególną uwagę kibiców zdobył Jerzy Engel ze swoim "szczęśliwym płaszczem" nazwanym tak przez Dariusza Szpakowskiego. Jak opowiadał sam trener Engel w jednym z wywiadów:

– Pewnego razu, po wyjściu z PZPN, usłyszałem na ulicy pytanie starszej pani:

– Panie Jerzy, czy to ten szczęśliwy płaszcz?

– Nie, jest w pralni! – odpowiedziałem.

– Czy pan oszalał?! Jeszcze ukradną i co my wtedy zrobimy?

Każdy z tych trenerów wnosił coś unikalnego do wizerunku reprezentacji Polski, a Michał Probierz swym niebanalnym podejściem do mody i dbałością o każdy detal stylizacji może stać się ikoną elegancji.



Nie możemy się doczekać, jakie stylizacje zaprezentuje w kolejnych meczach.

źródła: sport.tvp.pl, przegladsportowy.onet.pl, ludzie.fakt.pl, businessinsider

bm