ME 2024 - Cristiano Ronaldo może napisać historię

Jeśli Portugalczyk Cristiano Ronaldo we wtorek wieczorem wystąpi przeciwko reprezentacji Czech, to stanie się pierwszym piłkarzem, który zagra w sześciu edycjach mistrzostw Europy. 39-latek debiutował na Euro 2004 w Portugalii i triumfował w Euro 2016 we Francji.

Ronaldo jest rekordzistą pod względem rozegranych meczów (25), strzelonych goli (14) i zaliczonych asyst (5) w mistrzostwach Europy. Dokładnie 20 lat i sześć dni temu zdobył swoją pierwszą bramkę w meczu z Grecją na inaugurację Euro 2004. Portugalczycy przegrali wówczas 1:2. W finale również spotkali się z Grekami i ulegli 0:1. 19-letni wówczas Ronaldo płakał po przegranym finale i nie chciał przyjąć srebrnego medalu za wicemistrzostwo Europy.

Portugalczycy doszli do ćwierćfinału Euro 2008 rozgrywanego w Austrii i Szwajcarii, dotarli do półfinału Euro 2012 w Polsce i Ukrainie, a w 2016 roku zwyciężyli w rozgrywanych we Francji mistrzostwach Europy. W finale pokonali gospodarzy 1:0 po golu Edera w dogrywce. Ronaldo w decydującym meczu doznał kontuzji kolana i musiał opuścić boisko w 25. minucie. Resztę spotkania oglądał z ławki rezerwowych, żywo gestykulując i motywując swoich kolegów z drużyny. Po zwycięskim finale wzniósł do góry trofeum jako kapitan drużyny.

Portugalia zakończyła udział w Euro 2020 na 1/8 finału. W Niemczech uchodzi za kandydata do zwycięstwa w tegorocznym turnieju.

Po mistrzostwach świata w Katarze zwolniono trenera Fernando Santosa, a nowym selekcjonerem reprezentacji Portugalii został Roberto Martinez. Ronaldo w jego zespole ponownie zaczął pełnić kluczową rolę, mimo zaawansowanego wieku. W dziewięciu meczach eliminacji ME strzelił aż 10 goli. W czerwcowym sparingu z Irlandią, wygranym 3:0 zanotował dublet.

Co ciekawe, 39-letni Ronaldo nie jest najstarszym uczestnikiem Euro 2024. Do reprezentacji Portugalii został taże powołany 41-letni obrońca Pepe z FC Porto, z którym CR7 przez wiele lat grał w Realu Madryt.

Doświadczony napastnik może stać się drugim zawodnikiem, który dwukrotnie triumfował w mistrzostwach Europy jako kapitan drużyny narodowej. Jedynym piłkarzem, który tego dokonał jest bramkarz reprezentacji Hiszpanii Iker Casillas - zwycięzca turniejów w 2008 i 2012 roku.

Jeśli Portugalia dojdzie do finału, a Ronaldo wystąpi w każdym spotkaniu, to rozegra łącznie 32 mecze w ME. Portugalczycy w fazie grupowej zmierzą się z Czechami, Turcją i Gruzją, która debiutuje w mistrzostwach Europy. Źródło: PAP