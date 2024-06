Startuje Festiwal Literatury Atlantyda Północy III w Olsztynie

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie wraz z instytucjami partnerskimi: Fundacją Borussia oraz Instytutem Północnym im. W. Kętrzyńskiego, zapraszają na trzecią edycję Festiwalu Literatury – Atlantyda Północy.

Przewodni temat tegorocznej edycja Festiwalu brzmi: "Od Rodzinnej Europy do Atlantydy Północy", a jego pomysłodawcą jest Kazimierz Brakoniecki. To nie tylko okazja do upamiętnienia twórczości Czesława Miłosza - jednego z największych polskich poetów; prozaika, eseistę, tłumacza; laureata nagrody Nobla w roku 1980 i wielu innych prestiżowych nagród literackich.

— Pragniemy także nawiązać do wydanej w 1959 roku książki Miłosza "Rodzinna Europa", a przez to ukazać znaczącą rolę miejsca urodzenia i dzieciństwa jako krainy, która ma realny wpływ na późniejszy światopogląd oraz dorosłe życie — mówi dyrektor MBP w Olsztynie, Krzysztof Dąbkowski. — Stąd w tegorocznej edycji zależy nam na podkreśleniu wartości miejsca pochodzenia.

Przypadająca w tym roku rocznica związana z Czesławem Miłoszem zainspirowała nas do tego, aby na nowo odczytać dzieła tego wybitnego twórcy, rozpocząć długofalowy proces kontynuowania wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Ziem Odzyskanych oraz stworzenie pokojowej i demokratycznej rzeczywistości za pomocą środków kulturowych, edukacyjnych i artystycznych.

Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu jest bezpłatny.

— Wtorek, 18 czerwca | Borussia Olsztyn | Dom Mendelsohna, ul. Zyndrama z Maszkowic 2, godz. 17.00 – Rodzinna Europa Czesława Miłosza – Atlantyda Północy Borussii. Rozmawiają: Krzysztof Czyżewski, współtwórca Fundacji „Pogranicze” z Sejn oraz Kazimierz Brakoniecki, współzałożyciel olsztyńskiej „Borussii”, twórca idei „Atlantydy Północy”

— Środa, 19 czerwca | Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie (ul. Partyzantów 87), godz. 17.00 – Echa Warmii: Abstrakcyjne Refleksje – wystawa, która jest efektem artystycznej współpracy fotografa Arka Stankiewicza oraz malarza Bartka Świąteckiego. Podczas wernisażu będzie możliwość spotkania z artystami.

— Sobota, 22 czerwca | Planty Miejskie przy ul. Pieniężnego

godz. 10.00-13.00 – „Opowieści znad Łyny – śladami Marii Zientary-Malewskiej” – familijna gra miejska.

— Poniedziałek, 24 czerwca | Urząd Miasta Olsztyna (plac Jana Pawła II 1, sala 219), godz. 18.00 – spotkanie autorskie z Grzegorzem Januszewiczem, promującym album „Olsztyn 4 pory roku w mieście Mikołaja Kopernika”; prowadzenie: Łukasz Ślusarczyk.

— Sobota, 29 czerwca | Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie (ul. Partyzantów 87), godz. 10.00-16.00 – Kiermasz wydawnictw regionalnych – prezentacja książek historycznych o tematyce regionalnej. Wśród wydawców: Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”.

godz. 19.00 – Projekcja filmu „Dolina Issy” w reż. Tadeusza Konwickiego według powieści Czesława Miłosza; wprowadzenie: Artur Sobiela.