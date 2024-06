Po Olsztynku jeździło trzech nieodpowiedzialnych kierowców. Wszyscy mieli ponad promil alkoholu we krwi

Pijani kierowcy to realne zagrożenie na drogach. Dlatego policjanci prowadzą cykliczne działania, które mają na celu wyeliminowanie z dróg nietrzeźwych kierujących oraz zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z ich udziałem. Wszystko po to, by każdy mógł bezpiecznie dojechać do celu.