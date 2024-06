Elżbieta Witek (PiS): do PE wybierzmy ludzi skutecznych, takich jak Anna Zalewska

B.marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS) zachęcała w piątek we Wrocławiu do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wybierzmy ludzi skutecznych i odpowiedzialnych - apelowała Witek. Jej zdaniem, bardzo dobrą kandydatką w wyborach jest obecna europosłanka PiS Anna Zalewska.

Podczas konferencji prasowej we Wrocławiu b. marszałek Sejmu, posłanka Elżbieta Witek podkreśliła, że wybory do PE są przede wszystkim o „bezpieczeństwie Polski i Polaków”.

„Apeluję przede wszystkim do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale także do pozostałych. Niech polskie państwo i jego przyszłość, przyszłość naszych rodzin nie będzie dla nas obojętne. I wybierzmy ludzi, którzy już dzisiaj są gwarantem skuteczności, odpowiedzialności. Tego, że mają wiedzę, doświadczenie i potrafią po pierwsze zatrzymać pakt migracyjny, na który nigdy się nie zgodzimy. Zatrzymać szaleństwo Zielonego Ładu, bo to są podwyżki, obniżenie poziomu naszego życia. I wreszcie nie pozwolą na zmianę traktatów i na to, by Polska przestałą być państwem suwerennym” - powiedziała Witek.

Dodała, że taką osoba jest europosłanka Anna Zalewska, którą szczerze poleca, ponieważ pokazała już swoją pracowitość, skuteczność i odpowiedzialność w PE. „Ale także to, że informuje naszych obywateli przez całe pięć lat kadencji europarlamentu. Jest tutaj obecna całą kadencję na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Spotyka się nie tylko podczas kampanii wyborczej. Ma ten kontakt stały. Bardzo proszę o oddanie głosu na Annę Zalewską” - powiedziała Witek.

Przypomniała, że ostatnie dzień kampanii wyborczej toczy się w obliczu tragedii na granicy polsko-białoruskiej, ponieważ zmarł młody żołnierz ugodzony kilka dni wcześniej przez nielegalnego migranta nożem. Jej zdaniem, równie niepokojącą informacją jest fakt, że broniący granicy polscy żołnierze za użycie broni dwa miesiące wcześniej zostali aresztowani przez żandarmerię.

„To jest coś niebywałego. Dziś pytamy o to, czy Polska jest krajem bezpiecznym, czy my możemy się czuć bezpiecznie. Apeluję do wszystkich, rozejrzyjmy się wokół, obudźmy się, zobaczmy, co się wokół nas dzieje. Przez osiem lat budowaliśmy bezpieczeństwo polskiego państwa, inwestowaliśmy w polską armię i w polskie służby. To było dostrzegalne i widoczne, Polacy to dostrzegali” - powiedziała Witek.

Podkreśliła, że obecnie z powodu zaniedbań rządzących oraz przyjętego przez UE paktu migracyjnego polska granica - zarówno na wschodzie jak i na zachodzie - nie jest bezpieczna.

Anna Zalewska przypomniała, że gdy rząd Prawa i Sprawiedliwości budował zaporę na wschodniej granicy w europarlamencie totalnie to krytykowano i wyszydzano. „To była mowa nienawiści, fake newsy, histeria, pseudodebaty w Parlamencie Europejskim. Właśnie wtedy, kiedy budowaliśmy zaporę z dużą odrazą słuchaliśmy tego, co mówili eurodeputowani - teraz reprezentujący koalicję 13 grudnia. Żądali wdrożenia procedury praworządności” - powiedziała Zalewska.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 9 czerwca, kiedy wybieranych będzie 53 posłów. Anna Zalewska jest jedynką na liście PiS do PE w okręgu obejmującym wojewedztwa dolnoślaskie o opolskie.