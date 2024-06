Polska zbliża się cenowo do bogatszych krajów Unii Europejskiej

Polska, niegdyś uważana za jeden z najtańszych krajów UE, stopniowo zbliża się cenowo do bogatszych państw członkowskich. Tendencja ta, obserwowana nieprzerwanie od siedmiu lat, wskazuje na dynamiczne zmiany na polskim rynku.

Wzrost cen w Polsce

Jak podał portal Business Insider Polska, która do niedawna była jednym z najtańszych krajów UE, zaczyna zbliżać się cenowo do takich krajów jak Niemcy, Francja i Włochy. Z roku na rok różnice cenowe między Polską a bardziej rozwiniętymi państwami maleją. Dla polskich konsumentów oznacza to stopniowy wzrost kosztów życia, a dla turystów z innych krajów UE mniejszą różnicę w wydatkach podczas wizyt w Polsce.



Porównanie cen w UE

Z danych Eurostatu wynika, że pomimo wzrostów cen Polska pozostaje w gronie najtańszych krajów UE, wyprzedzając Rumunię, Bułgarię i Węgry. W 2023 roku ceny w Polsce były średnio o 22% niższe niż w Belgii, którą Eurostat przyjął jako wzorzec do porównań. W Niemczech za 100 euro można kupić tyle samo, co w Polsce za 78 euro, a w Belgii za tę samą kwotę – tyle samo co w Polsce za 120 euro.

Ceny w krajach turystycznych



Polska cenowo robi się podobna do popularnych krajów turystycznych takich jak Hiszpania, Grecja czy Chorwacja, gdzie ceny są tylko nieznacznie wyższe niż w Polsce. Przykładowo, ceny w Hiszpanii są średnio o 11% wyższe, w Grecji o 10%, a w Chorwacji jedynie o 2% wyższe niż w Polsce. Dla polskich turystów oznacza to mniejszy szok cenowy podczas zagranicznych wyjazdów.

Najdroższe kraje UE

Najdroższymi krajami w UE pozostają Dania, Irlandia, Finlandia oraz Wielka Brytania. Dla Polaków, wyjazd do tych krajów może wiązać się z dużym szokiem cenowym. Ceny w Wielkiej Brytanii są średnio o 40% wyższe niż w Polsce, a w Danii aż o 54% wyższe. W Niemczech, mimo że są one wyższe o 26% niż w Polsce, różnica ta jest mniej odczuwalna.

Wzrost siły nabywczej

Jednym z czynników wpływających na rosnące ceny w Polsce jest umocnienie polskiego złotego oraz wyższa inflacja w porównaniu do innych krajów UE. Wzrost wynagrodzeń, który towarzyszył inflacji, wpłynął na podniesienie cen towarów i usług. W efekcie, Polska zbliża się cenowo do bogatszych krajów UE, co może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla konsumentów.

Chociaż wciąż pozostajemy jednym z najtańszych krajów UE, różnice cenowe maleją. Wzrost kosztów życia w Polsce jest na tyle zauważalny, że dla zwykłego Kowalskiego lub Nowaka może zacząć stanowić spore wyzwanie.

źródło: business insider