Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok w sprawie siedmiu mężczyzn oskarżonych o uwięzienie i dręczenie kobiety. Pięciu z nich spędzi długie lata w więzieniu

Sąd Okręgowy w Olsztynie we wtorek (4 czerwca) ogłosił wyrok w procesie siedmiu mężczyzn oskarżonych o uwięzienie kobiety ze szczególnym udręczeniem. Pięciu z nich zostało za to skazanych na kary od 10 do 15 lat pozbawienia wolności, natomiast wobec dwóch pozostałych oskarżonych zapadł wyrok uniewinniający.